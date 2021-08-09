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Санкции против компаний России назвали "новой концепцией" США

09 августа 2021, 22:15  •  110 • Политика
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков назвал санкции против компаний России "новой концепцией" США. По его прогнозам, американский чёрный список пополняться будет ещё активнее.
Ранее стало известно о решении США наложить санкции на научно-производственное предприятие "Пульсар" и ещё две русские компании: Charter Green Light Moscow и Asia-Invest. Компании обвинили в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения. Якобы они передавали такое оружие Сирии, Ирану и КНДР.
По мнению Судакова, США потеряли "нить правосудия". Они необъективны в своих обвинениях. Долгие годы Штаты говорили о голосе разума и призывали использовать презумпцию невиновности. Сейчас они сами действуют противоположным образом - по принципу презумпции виновности, считает эксперт.
"Концепция назначения виновных стала достаточно объективным рабочим инструментом в руках демократов", - заявил он в беседе с RT.
В 2022 году будут выборы в конгресс. До этого времени санкционная политика в отношении России будет только нарастать. Член-корреспондент Академии военных наук убеждён, что русским компаниям предъявят ещё много надуманных обвинений. Впереди "фальсификации по принципу хайли лайкли", добавил Судаков.

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