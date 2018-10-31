Санкции против Ирана: Дания стала «пятой колонной» Трампа в ЕС

МИД Дании лоббирует европейские санкции против Ирана, обвиняя его в попытке ликвидации сепаратистов из «Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза». Копенгаген может подорвать усилия ЕС по обходу американских санкций против Ирана

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Гасанов Камран

До промежуточных выборов в конгресс США осталась неделя, но Дональд Трамп еще не заручился поддержкой Евросоюза в одном из важнейших для себя вопросов — иранском. ЕС не только не поддержал выход Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или «ядерной сделки» 8 мая, но и намерен создать механизм для обхода американских санкций. Чтобы помешать этому, Белому дому необходимо подорвать европейский консенсус. И, похоже, ему это удается.

30 октября МИД Дании отозвал своего посла из Исламской Республики Иран (ИРИ) и заявил о том, что будет добиваться санкций ЕС против Тегерана. Поводом послужило нападение гражданина Норвегии иранского происхождения на активиста «Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза» (ASMLA). Копенгаген говорит, что за атакой стоят иранские спецслужбы.

Руками иранских сепаратистов

ASMLA — это сепаратистская организация, которая добивается отделения богатой нефтяной провинции Хузестан в районе Персидского залива от Ирана. За независимость населенного арабами Хузестана в 1980 году Саддам Хусейн начал восьмилетнюю войну, унесшую жизни свыше полумиллиона человек. В конце сентября в городе Ахваз произошел теракт, в котором погибли 24 человека. В иранский МИД вызвали на допрос послов Британии, Дании и Голландии и потребовали от Копенгагена и Амстердама выдать виновных в теракте представителей ASMLA.