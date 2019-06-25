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Санкции проиграли? Россия возвращается к полноценной работе в ПАСЕ прямо сейчас
25 июня 2019, 11:24 • 10 • Политика
Россия может вернуться к полноценной работе в ПАСЕ после пятилетнего перерыва. Работа сессии Парламентской ассамблее Совета Европы во вторник, 25 июня, должна начаться с процедуры подтверждения полномочий. Если это произойдет, то фактически будет объявлено о непризнании санкционной политики как средства давления на государства.
Сейчас стало известно, что российская делегация во вторник, 25 июня, может после пятилетнего перерыва вернуться к полноценной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Представители ПАСЕ приняли в ночь соответствующую резолюцию, согласно которой наши делегаты смогут участвовать уже в июньской сессии.
В этом случае, как говорят эксперты, будет преодолен один из "наиболее серьезных кризисов" последних лет, угрожавших самим устоям СЕ. Кроме того, фактически будет объявлено о непризнании санкционной политики как средства давления на государства.
Отметим, что ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10. Обсуждение резолюции шло девять часов.
Истерики Украины: кричит и стучит руками по столу
Ранее сообщалось, что Незалежная снова прибегла к демаршам на глазах у Европы. Так, украинские делегаты пригрозили, что Украина может выйти из ПАСЕ, если организация восстановит в правах делегацию от России.
"Если их восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать, - написал в своем Facebook глава украинской делегации депутат Владимир Арьев. - Осталось два дня".
Напомним, что предстоящее голосование по резолюции, гарантирующей России право без ограничений участвовать в работе ПАСЕ, вызвало истерику у представителей Украины.
Без преувеличения: украинский депутат Алексей Гончаренко с сотоварищами кричал и бил руками по столу в попытках сорвать выступление представителя Сербии Александра Шешеля.
Какие потери понесла ПАСЕ после того, как отстранила Россию
Россия присоединилась к Совету Европы в 1996 году и с тех пор неоднократно критиковалась со стороны других участников. Главный виток противостояния начался в 2014 году, когда произошло законное воссоединение России с Крымом. Российская делегация была лишена права голоса, исключена из руководящих органов и отстранена от работы в наблюдательных миссиях.
После этого начались проблемы уже в ПАСЕ. Москва ежегодно перечисляла взнос в размере около 32 миллионов евро. Однако невозможность участия российских парламентариев в работе делала выплату "материальной помощи" бессмысленной, поэтому в 2017 году Россия перестала платить.
Потеря 11% бюджетных поступлений поставила Совет Европы в трудное положение, из-за чего было принято решение о переносе ремонта штаб-квартиры организации на более поздние сроки, а также об урезании зарплат руководству.
Попытки давления на Россию со стороны Европы не увенчались успехом, поэтому в мае 2019 года глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что была достигнута договорённость о возврате делегации РФ. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что решение открывает путь к преодолению кризиса.
Попытки Киева помешать возвращению Москве в ПАСЕ терпят крах
Стоит констатировать, что попытки Киева помешать возвращению Москве в ПАСЕ терпят крах, ибо Европа выбрала финансовую выгоду вместо эфемерного чувства солидарности с погрязшей в проблемах Украиной. Как ранее объяснил член СФ Алексей Пушков, украинской стороне остается только истерить, одновременно заискивая перед европейскими лидерами.
"Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании", - пояснил сенатор.
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