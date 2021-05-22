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Санкции по "Северному потоку - 2" объявлены: Минфин США обнародовал список

22 мая 2021, 01:20  •  36 • Политика
В сообщении Минфина США приводится перечень компаний и судов, участвующих в строительстве проекта.
В США объявили о санкциях против компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". В сообщении американского Минфина приведены в общей сложности наименования 13 судов России.
Так, в чёрном списке оказались суда "Академик Черский", "Сивуч", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Умка", "Юрий Топчев" и другие.
Кроме того, американцы ввели ограничения в отношении таких компаний, как "Мортранссервис", "Морская спасательная служба", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
При этом, как ранее стало известно, в отношении самого оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и его руководства американцы не стали вводить санкций.
Впрочем, как ранее сообщала Die Welt, не исключено, что такая позиция США - лишь свидетельство о разгорающейся борьбе за газопровод.

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