Санкции от Байдена будут, но попозже? Fitch оценило риски для России

Россия может получить новые санкции от Вашингтона. С таким прогнозом выступило международное рейтинговое агентство Fitch. По мнению аналитиков, такой риск остаётся высоким.

Правда, допускают в агентстве, перед этим команде нового президента США придётся разрешить внутренние проблемы. В частности, как заявлял сам избранный президент, планируется начать масштабную кампанию по вакцинации населения.

Кроме того, указывают в Fitch, администрации Байдена потребуется время для разработки своей политики в отношении России. Не исключено, что новые ограничения в адрес России будут более адресными, допускают специалисты.

Ряд законодательных актов США при потенциальной поддержке обеих партий могут использоваться для введения санкций, направленных против суверенного долга нашей страны, финучреждений и госпредприятий.

При этом агентство не считает вероятными санкции, которые помешали бы обслуживанию существующего суверенного долга.

Впрочем, пока Байден не делал "намекающих" заявлений по поводу политики в отношении России. Кроме того, избранный американский лидер пока не стал менять представителя своей страны в РФ. Как стало известно накануне, посла США в Москве Джона Салливана попросили не спешить паковать чемоданы.

Байден планирует оставить Салливана на занимаемой им должности до тех пор, пока не найдёт ему замену, "поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять её вакантной".