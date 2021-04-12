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Санкции остановили сдачу судна "Керченский пролив"

12 апреля 2021, 11:30  •  103 • Политика
Фото: Serguei Fomine/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
С кораблем возникли трудности из-за подрядчиков
Строительство "Керченского пролива" остановилось. Завершить его стало невозможно из-за санкций.
Отложить сдачу многофункционального аварийно-спасательного судна пришлось отложить по вине европейских подрядчиков. Эти компании отказались инспектировать, проводить монтаж, налаживать пуск и испытывать корабль.
Поэтому у Амурского судостроительного завода, который больше десяти лет ведет достройку "Керченского пролива", возникли трудности. Новых подрядчиков он пока не нашел.
Теперь вести необходимые работы с оборудованием Rolls-Royce и системами Kongsberg, не удастся. Возможно, понадобится закупать новое, что обойдется не меньше чем в 1 млрд рублей.
Завод в марте завод объявлял конкурс на выполнение всех необходимых работ, установив цену на них – 79 млн рублей с НДС. Они должны были завершиться в декабре нынешнего года, но ни одной заявки не поступило.
Контракт на строительство "Керченского пролива" за 3,6 млрд руб. средств из госбюджета был заключен в декабре 2009 года. Его заказал Росморречфлот, а эксплуатировать должна "Морспасслужба". Сдачу корабля собирались произвести в декабре 2011 года, но строительство приостановили.
Скорее всего, сдачу судна нужно отложить, предположил знакомый с ситуацией источник. За десять лет, которые идет строительство, заказчик перестал надеяться на завершение его строительства в ближайшее время, рассказали собеседники "Коммерсанта".
По проекту Морского инженерного бюро MPSV06, мощность многофункционального аварийно-спасательного судна "Керченский пролив" составляет 7 мегаватт. Оно способно передвигаться в любом районе и относится к классу Icebreaker 6.

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