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Санкции ООН привели к гуманитарному ужасу: В Пхеньяне от рака массово умирают женщины

06 февраля 2018, 08:09  •  426 • В мире
Российский посол в КНДР рассказал об ухудшении гуманитарной ситуации в стране из-за санкций ООН.
Стало известно, что гуманитарная ситуация в КНДР стала ухудшаться сразу по нескольким аспектам. О том, что во многом могли помешать введенные ООН санкции, сообщил российский посол в КНДР Александр Мацегора. По его словам сейчас практически никак не получается доставить гуманитарную помощь, в частности медикаменты и продукты, в Северную Корею.
“Это тоже одна из целей моего приезда сюда, - сказал Мацегора в пресс-конференции после заседания комитета ООН по санкциям в отношении КНДР. - Я обратился к комитету по Северной Корее с просьбой быть не только полицейским, который контролирует, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие”.
По словам Мацегоры сейчас есть очень много задач, которые необходимо решить в КНДР. К примеру, среди медицинских проблем сейчас в Северной Корее есть трудности с лечением рака у женщин. В Пхеньяне нет возможности достать оборудование и медикаменты в этом направлении, и потому “много умирает женщин”.

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