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«Санкции не заставят нас отказаться от суверенного пути развития»: Путин — китайским СМИ в преддверии визита в КНР

06 июня 2018, 07:39  •  65 • В мире
Россия и КНР имеют много общего в определении целей и задач своего развития. На схожем видении решения международных проблем строятся и их двусторонние отношения. Об этом в интервью председателю Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну заявил Владимир Путин. Он также высказал свой взгляд на проект Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» и спрогнозировал, как может развиваться диалог РФ с другими странами на фоне действующих санкций. Помимо этого, российский лидер рассказал, чем его удивило руководство КНДР и кем бы он работал, если бы не был президентом.
 
© Алексей Дружинин / РИА Новости
 

В конце недели президент России Владимир Путин планирует посетить с двухдневным визитом Китай. Эту будет его вторая зарубежная рабочая поездка после инаугурации, которая продлится с 8 по 10 июня. За этот период российский лидер намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также поучаствовать в заседаниях Совета глав государств — членов ШОС.

В преддверии своего визита Путин встретился с китайскими СМИ, ответил на их вопросы о перспективах сотрудничества Москвы и Пекина, а также высказался по вопросам международной повестки дня.

«Отношения, которые не имеют примера в мире»

Как отметил российский президент, исторические связи РФ и Китая во многом предопределили нынешний вектор развития отношений двух государств. По его словам, Москва и Пекин взаимодействуют с учётом интересов друг друга.

«Это же не случайно, что мы, будучи соседями, выстроили в последние десятилетия такие отношения, которые, наверное, на сегодняшний день не имеют даже примера в мире…  Это говорит о том, что нас многое объединяет в наших подходах в строительстве собственных государств, в отношении к людям, и это очень важно», — заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что его взгляды на развитие внешней и внутренней политики во многом совпадают с видением Си Цзиньпина, с которым у него сложились хорошие отношения.

«Он очень доступный и по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надёжный партнёр. Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чём-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств… Он аналитик хороший и с ним интересно обсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики. Так что это для меня очень комфортный партнёр, хороший и надёжный друг», — сказал российский лидер.

  • Владимир Путин и Си Цзиньпин
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Помимо этого, он также рассказал, что Си Цзиньпин — единственный среди мировых лидеров, с которым ему приходилось отмечать свой день рождения.

 У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали. Не буду скрывать, не знаю, он на меня, наверное, не будет сердиться, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу. Мы после окончания рабочего дня это делали», — поделился Путин воспоминаниями.

«Один пояс и один путь»

Российский лидер высказал поддержку инициативе китайского руководства по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры «Один пояс, один путь».

«Мы считаем это полезной, важной и перспективной инициативой. Эта инициатива слагается и с нашими усилиями по строительству Евразийского экономического союза… Она нацелена на то, чтобы сотрудничество развивалось со всеми странами и континентами», — пояснил Владимир Путин.

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Он добавил, что КНР для России сейчас является торговым партнёром номер один. В частности, об этом свидетельствует возросший торговой оборот между странами, который достиг $87 млрд.

При этом в отношениях со многими другими государствами, в первую очередь западными, товарооборот, напротив, сократился. 

«Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития… Мы понимаем, что наши партнёры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному —  сдержать развитие», — заметил российский глава.

Однако, выразил надежду Путин, в перспективе у руководства этих стран восторжествует здравый смысл и «все ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься».

«Те, кто пошли на поводу у Соединённых Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединённые Штаты начинают применять и в отношении этих стран. Всё это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это всё говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными. Рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив», — отметил Путин.

Беспрецедентные шаги КНДР

Не оставил без внимания он и ситуацию вокруг Корейского полуострова. В частности, он поприветствовал усилия Пхеньяна в разрешении давно тянущегося конфликта.

«Мы видим также, что северокорейское руководство пошло на, честно говоря, для меня даже неожиданные, я бы сказал, даже беспрецедентные шаги, направленные на снятие этой напряжённости», — заявил президент.

  • Ким Чен Ын
  • © KCNA / Reuters
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Это, по его словам, выражается в прекращении ракетных и ядерных испытаний, а также ликвидации одного из крупнейших северокорейских полигонов. При этом Путин признал законность требований КНДР гарантий её безопасности в свете планирующейся денуклеаризации страны.

«Иначе себе и представить нельзя, особенно после тех трагических событий, которые произошли в Ливии или в Ираке. У них же, у северокорейцев, всё это перед глазами стоит. Поэтому, само собой разумеется, они будут требовать гарантии. Какими могут быть эти гарантии, в какие сроки всё это может быть реализовано — сейчас очень трудно сказать», — пояснил Владимир Путин.

Глава РФ также напомнил и о российско-китайской «дорожной карте» урегулирования ситуации на полуострове. В ней, в частности, предусматривается углубление отношений между всеми странами, которые отвечают за разрядку сложившегося положения.

ШОС как действенная сила

Отдельно президент прокомментировал работу Шанхайской организации сотрудничества. По его мнению, ШОС сегодня превратилась в глобальную организацию, которая представляет собой «колоссальную силу».

«Это совершенно очевидный факт, потому что, смотрите, четверть мирового ВВП приходится на наши страны: 43% населения земли, 23% территории планеты. Это колоссальные ресурсы, просто колоссальные. А если ещё и иметь в виду темпы роста в Азии, темпы роста в Китае, темпы роста в Индии, мы постараемся тоже в России придать новые импульсы развития нашей экономике, обеспечить темпы, необходимые для нас», — заявил он.

Однако, подчеркнул Путин, вся эта мощь направлена не на противостояние с кем-либо, а на обеспечение сотрудничества с другими государствами.

  • Циндао в преддверии саммита ШОС
  • globallookpress.com
  • © Li Ziheng
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Напомним, что в нынешнем году саммит ШОС пройдёт в китайском Циндао. Этот город, как отметили журналисты, славится своим пивом и морепродуктами, которые Путину предложили продегустировать.

«С удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю», — ответил на это президент.

Любимый футболист и профессия

Не обошлось во время интервью и без личных вопросов. Так, у российского лидера в преддверии старта чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России, поинтересовались, кто является его любимым игроком.

«У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных — Пеле. Ну, Марадона мне ещё очень нравится», — рассказал Путин.

Он подчеркнул, что и сам увлекается спортом и старается заниматься им не меньше двух часов в день. При этом площадки для этого могут быть самые разные — от татами до хоккейного поля.

Президент также ответил на вопрос, кем бы он предпочёл работать, если бы не занимал пост главы государства.

«Я работал во внешней разведке Советского Союза. У меня уже есть профессия. Но я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом, но всю жизнь проработал в органах безопасности. Потом работал в исполнительных органах власти в Петербурге, считай, в муниципалитете. Каждый из этих видов деятельности мне нравился, он был по душе. Я думаю, что адвокатом вполне мог бы работать», — подытожил Владимир Путин.

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