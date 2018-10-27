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Санкции не работают: Экс-депутат Рады рассказал о «законе сохранения энергии» между ЕС, РФ и Украиной
27 октября 2018, 14:54 • 33 • Политика
По словам главы исполкома партии «Основа» Владимира Полочанинова, санкции против России «абсолютно неэффективны».
Бывший парламентарий Рады и глава исполкома партии "Основа" Владимир Полочанинов назвал санкции против России "абсолютно неэффективными".
Политик сказал, что вследствие этих ограничений "страдает как Россия, так и ЕС".
По его словам, здесь очень подходит закон сохранения энергии. "Если Евросоюз где-то теряет, то ему нужно где-то находить. Поэтому от этих ограничений, которые так выпрашивает Украина, не имея сил самостоятельно урегулировать конфликт, она теряет в два раза больше", - сказал Полочанинов в ходе разговора, прошедшего в эфире украинского телеканала NewsOne.
Напомним, отношения России с западными странами ухудшились в связи с обострением конфликта на Украине, а также после возвращения Крыма в состав РФ. В ответ на это Запад ввел против Москвы санкции, Россия в свою очередь приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.
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