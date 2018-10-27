Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Железный купол» Израиля не смог перехватить две трети ракет ХАМАС - эксперты
Гройсман и МВФ решили тайно повысить цену на газ для украинцев — СМИ
Лавров: Мы предпочитаем соленые огурцы «оливковой ветви» американского орлана
Anadolu: Порошенко посетит Турцию для встречи с Эрдоганом
Главная / Политика

Санкции не работают: Экс-депутат Рады рассказал о «законе сохранения энергии» между ЕС, РФ и Украиной

27 октября 2018, 14:54  •  33 • Политика
По словам главы исполкома партии «Основа» Владимира Полочанинова, санкции против России «абсолютно неэффективны».
Бывший парламентарий Рады и глава исполкома партии "Основа" Владимир Полочанинов назвал санкции против России "абсолютно неэффективными".
Политик сказал, что вследствие этих ограничений "страдает как Россия, так и ЕС".
По его словам, здесь очень подходит закон сохранения энергии. "Если Евросоюз где-то теряет, то ему нужно где-то находить. Поэтому от этих ограничений, которые так выпрашивает Украина, не имея сил самостоятельно урегулировать конфликт, она теряет в два раза больше", - сказал Полочанинов в ходе разговора, прошедшего в эфире украинского телеканала NewsOne.
Напомним, отношения России с западными странами ухудшились в связи с обострением конфликта на Украине, а также после возвращения Крыма в состав РФ. В ответ на это Запад ввел против Москвы санкции, Россия в свою очередь приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

33
Источник
Похожие новости
26 октября 2018, 16:09
И в снижении уровня моря вы тоже виноваты - резолюция ЕП по Азовскому морю бьет рекорды абсурда
27 октября 2018, 05:09
Гройсман и МВФ решили тайно повысить цену на газ для украинцев — СМИ
27 октября 2018, 05:09
Лавров: Мы предпочитаем соленые огурцы «оливковой ветви» американского орлана

27 октября 2018, 11:39
Глава Пентагона пообещал усилить наказание для причастных к убийству Джамаля Хашукджи
27 октября 2018, 08:24
«Священник» украинской лжецеркви заявил, что пытается понять Гитлера
26 октября 2018, 22:39
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
27 октября 2018, 01:54
Рядом с Румынией украинские пограничники обстреляли толпу людей, трое ранены - видео
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
27 октября 2018, 05:09
Яма на ровном месте: В Турции земля разверзлась под ногами прохожих - видео
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 октября 2018, 19:09
Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко
23 октября 2018, 10:09
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
25 октября 2018, 17:24
«Невероятно крутая женщина»: Соцсети поразил поступок жены президента Сирии Асада - фото
26 октября 2018, 03:09
«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надавит через ООН
20 октября 2018, 20:24
«Чудо-женщина» из Якутска: Новый мэр города стала героем соцсетей
22 октября 2018, 01:39
Шойгу слово держит: Израиль пытается найти новый подход к системам ПВО в Сирии
26 октября 2018, 03:09
«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели из космоса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.