Санкции не работают: Экс-депутат Рады рассказал о «законе сохранения энергии» между ЕС, РФ и Украиной

Бывший парламентарий Рады и глава исполкома партии "Основа" Владимир Полочанинов назвал санкции против России "абсолютно неэффективными".

Политик сказал, что вследствие этих ограничений "страдает как Россия, так и ЕС".

По его словам, здесь очень подходит закон сохранения энергии. "Если Евросоюз где-то теряет, то ему нужно где-то находить. Поэтому от этих ограничений, которые так выпрашивает Украина, не имея сил самостоятельно урегулировать конфликт, она теряет в два раза больше", - сказал Полочанинов в ходе разговора, прошедшего в эфире украинского телеканала NewsOne.

Напомним, отношения России с западными странами ухудшились в связи с обострением конфликта на Украине, а также после возвращения Крыма в состав РФ. В ответ на это Запад ввел против Москвы санкции, Россия в свою очередь приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.