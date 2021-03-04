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Санкции не помогут: Кремль просто отмахнётся - The Spectator
04 марта 2021, 14:20 • 236 • Политика
Президент США Джо Байден в ходе своей предвыборной компании заявлял, что в отношении России он будет придерживаться жёсткого подхода. Теперь же, став президентом, Байден, конечно, постарается выполнить свои обещания - но что с того России? Об этом в статье, опубликованной в британском издании The Spectator, рассуждает автор материала Дэниэл Депетрис.
Администрация Байдена объявила, что вводит против России пакеты санкций в связи с покушением на блогера Алексея Навального. С этого напоминания Дэниэл Депетрис начал свой материал, выводы из которого следуют совсем не свойственные для британской прессы.
Санкции, напомнил автор, включают в себя заморозку активов и запрет на въезд, которые коснутся ряда российских чиновников. Их считают - предположительно - причастными к отравлению, аресту и суду над Навальным. Согласно заявлениям администрации президента США, целью санкций является в том числе отправка России этакого "сигнала", что попытки "задавить свободу" в России чреваты ограничительными мерами.
"Кремль отмахнётся от этого послания так же быстро, как он отмахивался от всех других официальных сигналов Вашингтона начиная как минимум с 2014 года", - указал автор материала. Он в этой связи вспомнил и возврат Крыма в Россию, и "причастность" России к конфликту на юго-востоке Украины.
По мнению автора, вопрос заключается не в том, являются ли новые санкции против Москвы оправданными в моральном плане. Скорее, нужно понять, помогут ли они изменить поведение России.
"Если отвечать коротко, то практически наверняка не помогут", - заключил автор статьи.
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