Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
Главная / Политика

Санкции не помогли? Укладка труб "Северного потока - 2" на морском участке в Германии завершена

29 декабря 2020, 08:50  •  116 • Политика
Укладка труб газопровода "Северный поток - 2" на морском участке в Германии завершена. Об этом в понедельник сообщила компания-оператор Nord Stream 2. Санкции США не помогли?
Отметим, что работы по укладке труб осуществлялись в немецких территориальных водах на глубине не менее 30 метров. Таким образом, было достроено 2,6 км подводного участка трубопровода.
Мы завершили данные строительные работы, цитирует сообщение Nord Stream 2 издание РБК.
Отметим, что ранее официальные лица России неоднократно отмечали, что "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на все попытки американцев помешать реализации проекта. На данный момент газопровод завершён на 95%.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американскую кампанию по срыву проекта "неприкрытой рейдерской атакой". При этом он подчеркнул, что Москве есть чем на неё ответить.
Ранее в США был принят оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока - 2", "Турецкого потока" и Турции. Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого истекают в январе, также анонсировал новые санкции против российского газопровода, назвав их "смертельным ударом в самое сердце проекта". Примечательно, что Германия неоднократно возражала против американских санкций, называя их вмешательством в свои внутренние дела. Однако это не остановило американцев, лоббирующих интересы своих поставщиков СПГ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
28 декабря 2020, 23:40
Минюст внёс в реестр иноагентов пять человек: Физлица в списке появились впервые
29 декабря 2020, 01:30
Берлинское турне закончится тюрьмой? Навальному "маякнули" из ФСИН
29 декабря 2020, 01:30
Навального назвали предателем и предложили посадить лет на 20: "Ему придётся отвечать"
29 декабря 2020, 01:30
Жириновский заявил о "молодом" преемнике: "Средний возраст - 40 лет"
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomber...
29 декабря 2020, 01:30
В трёх шагах от США: Россия ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
29 декабря 2020, 01:30
«Эстония 200»: русские должны отказаться от Дня Победы
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2020, 00:45
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказался о "всероссийской болезни"
28 декабря 2020, 16:20
На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
22 декабря 2020, 09:05
Конец игры — русским удалось взломать сознание американцев
25 декабря 2020, 21:25
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был прав"
24 декабря 2020, 17:00
"Замерла вся Украина": В словах Путина увидели перспективу объединения России и Донбасса
26 декабря 2020, 10:15
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелёнку"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.