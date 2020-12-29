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Санкции не помогли? Укладка труб "Северного потока - 2" на морском участке в Германии завершена
29 декабря 2020, 08:50 • 116 • Политика
Укладка труб газопровода "Северный поток - 2" на морском участке в Германии завершена. Об этом в понедельник сообщила компания-оператор Nord Stream 2. Санкции США не помогли?
Отметим, что работы по укладке труб осуществлялись в немецких территориальных водах на глубине не менее 30 метров. Таким образом, было достроено 2,6 км подводного участка трубопровода.
Отметим, что ранее официальные лица России неоднократно отмечали, что "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на все попытки американцев помешать реализации проекта. На данный момент газопровод завершён на 95%.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американскую кампанию по срыву проекта "неприкрытой рейдерской атакой". При этом он подчеркнул, что Москве есть чем на неё ответить.
Ранее в США был принят оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока - 2", "Турецкого потока" и Турции. Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого истекают в январе, также анонсировал новые санкции против российского газопровода, назвав их "смертельным ударом в самое сердце проекта". Примечательно, что Германия неоднократно возражала против американских санкций, называя их вмешательством в свои внутренние дела. Однако это не остановило американцев, лоббирующих интересы своих поставщиков СПГ.
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