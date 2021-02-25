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Санкции не помогают: НАТО заявило о масштабной угрозе США и Европе
25 февраля 2021, 15:00 • 135 • Политика
НАТО обеспокоено вопросом дальнейшего существования США и Европы. По словам командующего Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса, в борьбе с главным "агрессором" мира санкции не помогают.
Как заявил Уолтерс, "агрессивные" действия России во всём мире ставят под угрозу существование США и Европы. По его словам, несмотря на санкции и "всеобщее осуждение", "Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всём мире, многие эти действия совершаются в Европе".
Он также отметил, что Россия использует различные "нетрадиционные" инструменты влияния, запугивая США и их союзников.
Отметим, что в ответ на заявление американского генерала Тода Уолтерса о том, что Россия по-прежнему является главной угрозой для США, политолог Сергей Михеев потребовал от русских политиков прекратить лебезить перед НАТО. При этом эксперт не исключает, что США могут пойти на крайние меры - развязать военный конфликт.
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