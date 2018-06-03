«Санкции навредили экономике»: в ЕС готовы налаживать контакты с Россией после введения торговых пошлин США

ЕС следует пересмотреть санкции против России, заявил вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. По его словам, пришло время нормализовать отношения с Москвой. Он также полагает, что ЕС должен ответить на введённые США пошлины. Свою обеспокоенность и разочарование действиями администрации Трампа также выразили члены «Большой семёрки». По мнению экспертов, политика Белого дома дала предпосылку для выстраивания независимого сотрудничества между ЕС и Россией. С 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики.

Европейский союз должен пересмотреть отношение к санкциям против России. Об этом заявил вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. По его словам, пришло время нормализовать отношения с Москвой.

«Желательно, чтобы в ЕС пересмотрели свою позицию. Санкции, в частности, навредили экономике Австрии... Настало время положить конец этим болезненным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией», — сказал он в интервью изданию Österreich.

Кроме того, он призвал ЕС отреагировать на введённые Соединёнными Штатами с 1 июня пошлины на сталь и алюминий. По его словам, в такой обстановке невозможно вести справедливую торговлю.

Штрахе также сообщил о намерении обсудить сложившуюся ситуацию лично с президентом России Владимиром Путиным во время визита российского лидера в Вену, который состоится 5 июня.

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц

kremlin.ru

«США изменили политический фон»





Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в беседе с RT заявил, что политика администрации США привела к торговому конфликту с Европой и создала предпосылки для нормализации отношений между Россией и ЕС.

«Действия американских пошлин, введённых Трампом против Европы, означают торговую войну, и все об этом говорят. Подобного рода действия Соединённых Штатов серьёзно меняют политический контекст и создают предпосылки для отмены антироссийских санкций», — сказал он.

По его мнению, в данный момент Европа ближе к решению о снятии антироссийских санкций, чем когда-либо. При этом, как он отметил, общая благоприятная для РФ атмосфера и призывы авторитетных политических фигур могут и не привести к отмене ограничений.

Введение американских пошлин дало странам ЕС отличную предпосылку для нормализации отношений с Россией. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«На самом деле Европа сейчас ищет повод, чтобы начать выстраивать самостоятельные и независимые отношения с Россией. И Трамп для этого дал замечательный повод. Поэтому подобного рода заявления об отмене антироссийских санкций звучат уже из уст высокопоставленных политиков, а не просто экспертов и журналистов», — подчеркнул он.

По его словам, в европейских государствах устали от непоследовательности действий Вашингтона и осознают иллюзию надёжности. Он считает, что такие страны, как Австрия и Италия, могут стать государствами, которые постараются развернуть ЕС в сторону России.

«Сейчас этот разворот будет, скорее всего, происходить на дипломатическом уровне. Европейские политики будут заявлять о необходимости снятия санкций. Вряд ли так быстро он произойдёт на экономическом и политическом уровне, то есть на уровне решений», — заключил политолог.

Отмена антироссийских санкций

В Москве уже неоднократно подчёркивали, что санкции превратились в своего рода ритуал. По мнению президента России Владимира Путина, антироссийские санкции — нелегитимный способ конкурентной борьбы.

«Единственный их практический результат — накопление «раздражителей», препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан», — подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

Отметим, что призывы к отмене антироссийских санкций звучат в разных странах Европы. За нормализацию отношений с Россией с начала 2018 года выступили, в частности, в Болгарии, Бельгии, Италии и Германии.

В апреле партия «Альтернатива для Германии» сообщила о скором внесении в немецкий парламент законопроекта об отмене антироссийских санкций. По словам депутата бундестага Юргена Триттина, Вашингтон использует ограничительные меры в качестве элемента торговой войны.

«Немецкая промышленность получала 40% алюминия из России. Теперь его приходится покупать в Соединённых Штатах по более высоким ценам», — так он прокомментировал, введённые 6 апреля Минфином США санкции, затронувшие в том числе компанию «РУСАЛ».

С критикой ограничительных мер выступают и в Италии, где накануне принёс присягу новый премьер-министр Джузеппе Конте. В мае СМИ сообщили, что проект соглашения по коалиционному правительству, которое он возглавил, имеет пункт об изменении политики по отношению к России. Подчёркивалось, что Москва должна восприниматься как экономический и торговый партнёр.

«С этой целью следует незамедлительно снять санкции, введённые против России, чтобы она смогла вновь стать стратегическим посредником в решении региональных кризисов (в Сирии, Ливии, Йемене)», — говорится в документе.

Действия США

Напомним, что 1 июня Соединённые Штаты ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции в размере 25% и 10% соответственно из ЕС, Канады и Мексики. Согласно данным Еврокомиссии, введённые меры затрагивают экспорт Евросоюза, который в 2017 году составил €6,4 млрд. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер отметил, что единственным возможным вариантом ответа является обращение в ВТО.

«Мы начали подготовку к мерам ребалансировки, сделаем это в ближайшие недели, срок для этого — 20 июня», — подчеркнула еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

Открытое недовольство политикой США выразили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, глава МИД Германии Хайко Маас, канадский премьер Джастин Трюдо и лидер Мексики Энрике Пенья Ньето. Оттава и Мехико уже заявили о введении ответных мер.

Отметим, что с 31 мая по 2 июня в канадском городе Уистлере проходил саммит министров финансов стран G7. Они пообещали, что ответные меры против Вашингтона будут приняты в ходе следующего саммита лидеров G7, который пройдёт 8—9 июня в канадском Квебеке.

«Министры финансов и главы Центральных банков сообщили министру финансов США о единодушной обеспокоенности и разочаровании (в связи с решением Вашингтона. — RT). Дискуссия будет продолжена на следующем саммите, на котором потребуется принятие конкретных решений», — отмечается в заявлении.

Между тем Соединённые Штаты развернули свою деятельность по снижению торгового дефицита не только на Европу, но и на Азию. В марте президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Также американцы анонсировали введение пошлин в размере 25% в отношении 1,3 тыс. наименований товаров из Китая. В середине мая стороны договорились принять меры для того, чтобы не допустить торговой войны и остановить введение обоюдных ограничений.

Однако в преддверии встречи американского министра торговли Уилбура Росса и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ Белый дом сообщил, что 15 июня будет опубликован окончательный список китайских товаров, подлежащих обложению пошлиной в 25%. В Министерстве коммерции Китая выразили удивление, подчеркнув, что инициатива Вашингтона ставит крест на достигнутых ранее договорённостях.

При этом Трамп продолжает свою риторику. По его мнению, Соединённые Штаты заслуживают, чтобы с ними вели честную торговлю.

«Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне! За счёт США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, пришло время поумнеть», — написал он в Twitter.