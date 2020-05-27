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Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"

27 мая 2020, 02:55  •  45 • Политика
США подтвердили планы новых санкций против "Северного потока - 2". Американский посол заявил, что введение новых ограничений поддерживают обе партии и санкции могут быть приняты очень быстро.
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил планы Вашингтона ввести новые санкции против проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Handelsblatt с ссылкой на интервью американского дипломата.
По его словам, новые санкции против "Северного потока - 2" уже получили одобрение обеих партий американского конгресса. Посол подчеркнул, что несмотря на идущую в США президентскую избирательную кампанию, процесс принятия новых ограничений против строительства российского газопровода может быть крайне быстрым.
"Германия должна прекратить кормить бестию, в то время как сама недостаточно платит для НАТО", - заявил американский посол.
Он добавил, что если США не смогут помешать завершению строительства "Северного потока - 2", то сделают всё, чтобы он не был введён в эксплуатацию.

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