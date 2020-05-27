Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил планы Вашингтона ввести новые санкции против проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Handelsblatt с ссылкой на интервью американского дипломата.

По его словам, новые санкции против "Северного потока - 2" уже получили одобрение обеих партий американского конгресса. Посол подчеркнул, что несмотря на идущую в США президентскую избирательную кампанию, процесс принятия новых ограничений против строительства российского газопровода может быть крайне быстрым.

"Германия должна прекратить кормить бестию, в то время как сама недостаточно платит для НАТО", - заявил американский посол.

Он добавил, что если США не смогут помешать завершению строительства "Северного потока - 2", то сделают всё, чтобы он не был введён в эксплуатацию.