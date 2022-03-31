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Санкции Лондона начали бить британцев. Граждане протестуют: "Эта страна однажды взорвётся от гнева"

31 марта 2022, 07:35  •  99 • Политика
Санкции Лондона, направленные против России, уже ударили по британцам. Граждане откровенно протестуют и больше не хотят молчать. "Эта страна однажды взорвётся от гнева", - пишут жители Великобритании на страницах Daily Mail.
Британцы негодуют из-за масштабного падения доходов на фоне введённых против России санкций. При этом эксперты управления по бюджетной ответственности отмечают, что попытки канцлера казначейства Риши Сунака исправить ситуацию сокращением налогов и другими экономическими мерами особого эффекта не возымеют. А уровень жизни британцев рекордно упадёт. По мнению экспертов, такого падения не было с середины XX века.
Читатели газеты Daily Mail негодуют из-за нелепых попыток властей исправить ситуацию и предупреждают, что итог может быть очень печальным для самих властей.
"Обложите налогами богатых, а не бедных!" - пишет Purple Hexagon, отмечая, что "эта страна однажды взорвётся от гнева".
По мнению Snowbird56, "боль от санкций" почувствуют все, кроме чиновников, потому что их "обеспечили всеми необходимыми удобствами".
"Спасибо этому правительству, позор вам всем", - прокомментировал ситуацию Zeppy4.

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