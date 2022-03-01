Санкции коснулись и кино: Русские зрители не увидят новинки от Disney

Западные санкции против России коснулись и кино. На широком экране русские зрители не увидят новинки от киностудии Disney.

Walt Disney Company больше не будет поставлять фильмы в Россию. Такое решение было принято из-за проведения Россией спецоперации на Украине.

"Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России", - сообщила компания на своей странице в Twitter.

В сообщении говорится, что из ближайших премьер, которые не состоятся в России, будет и "Я краснею", чьим производством занимается Pixar.

В Disney отметили, что решение о приостановке может быть изменено "в зависимости от ситуации".

Ранее два крупных американских производителя процессоров – Intel и AMD – сообщили о приостановке поставок в Россию. Экономист Александр Роджерс поделился прогнозом, что будет с IT-рынком в России.