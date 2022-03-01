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Санкции коснулись и кино: Русские зрители не увидят новинки от Disney
01 марта 2022, 05:05 • 113 • Политика
Западные санкции против России коснулись и кино. На широком экране русские зрители не увидят новинки от киностудии Disney.
Walt Disney Company больше не будет поставлять фильмы в Россию. Такое решение было принято из-за проведения Россией спецоперации на Украине.
"Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России", - сообщила компания на своей странице в Twitter.
В сообщении говорится, что из ближайших премьер, которые не состоятся в России, будет и "Я краснею", чьим производством занимается Pixar.
В Disney отметили, что решение о приостановке может быть изменено "в зависимости от ситуации".
Ранее два крупных американских производителя процессоров – Intel и AMD – сообщили о приостановке поставок в Россию. Экономист Александр Роджерс поделился прогнозом, что будет с IT-рынком в России.
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