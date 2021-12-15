Санкции к иностранцам за нарушение прав граждан России поддержали в первом чтении

Правительственный законопроект, расширяющий санкции за нарушение прав граждан России, поддержан депутатами Госдумы.

В Госдуме в первом чтении поддержали предложенный правительством законопроект о санкциях за нарушение прав граждан России. Ранее рестрикции касались только граждан США, сейчас предлагается их расширить на всех иностранных граждан.

В пояснительной записке к документу говорится, что санкционные меры будут распространяться на иностранных граждан и лиц без гражданства. Под запрет, согласно законопроекту, попадут те, кто причастен к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившие преступления в отношении граждан России.

В числе санкционных мер в отношении нарушителей - запрет на въезд в нашу страну, арест на территории России финансовых и иных активов. Кроме того, предлагается запретить нарушителям совершать любые сделки с собственностью и инвестициями, а также останавливать их полномочия в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций. Подразумевается и приостановка функционирования подконтрольных нарушителям юридических лиц в России.

При этом, говорится в пояснении к законопроекту, расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории России, не предусматривается.