Санкции и "бан" по Swift: Европа выложила "козыри", но бьют не по Лукашенко

Политолог Кирилл Коктыш назвал неприятным звоночком резолюцию Европарламента по Белоруссии. По его мнению, этот документ так и останется рекомендацией, но сам факт говорит о многом. Причем даже не для белорусов, а для Москвы.

Эксперт подчеркивает, что Европа, выложив "козыри" в виде предложения ввести санкции и отключить систему Swift, накаляет градус перед встречей в Женеве. По мнению Коктыша, таким образом европейцы пытаются подтянуть "белорусский вопрос". Все для того, чтобы манипулировать этим перед Россией.

Стратегический замысел Европарламента весьма прост, подчеркивает политолог. Идет попытка нанести удар не по Минску, а в целом по Союзному государству.

"Поскольку в Белоруссии не получился переворот, то Запад будет пытаться сделать и создать сейчас белорусский вопрос для России, будет стремиться максимально поднять цену белорусского вопроса для России. То есть стратегический замысел здесь абсолютно понятен, тривиален. Всё это достаточно высосано из пальца", - указал он.

Однако отмахиваться от намерений Европы, расценивая это как рекомендацию, которая не будет применена, точно не стоит. По словам собеседника Царьграда, все же это "неприятный звоночек".

Впрочем, если подобное Европа все же решиться сделать с нашей страной, то и у нас есть альтернатива. В крайнем случае мы можем перейти в крипторубль, допустил эксперт. По его мнению, в результате это станет толчком к тому, чтобы подумать и понять, что конфронтация с Западом всерьёз и надолго, и надо с ней жить, а не считать, что она внезапно, по мановению палочки вдруг прекратится. "Не прекратится", - жестко заметил Коктыш.