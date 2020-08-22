Санкции и контрсанкции как двигатель развития сельского хозяйства России

Впереди – новые перспективы

Американские СМИ продолжают оттачивать образ России как средоточия мирового зла. The National Interest опубликовал в июле статью, в которой говорится, что в России планируют воспользоваться преимуществами, которые дают её сельскому хозяйству изменения климата. По оценке американских экспертов, Россия к 2028 году сможет контролировать 20% мирового экспорта зерна и заняться ограничением зернового экспорта… в политических целях, используя зерно как «потенциальное оружие гибридной войны».

Как сообщает Bloоmberg, в 2020 году Россия вновь выйдет на первое место в мире по производству зерна.

По словам российского вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, экспорт продукции российского агропромышленного комплекса России увеличился на 18% в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил в стоимостном выражении более $13 млрд. По итогам 2020 года в соответствии с паспортом федерального проекта «Экспорт продукции АПК», Россия должна экспортировать сельскохозяйственной продукции и продовольствия на $25 млрд.

Сейчас основной импортёр российской сельхозпродукции – Китай. Растёт экспорт продукции российского АПК в Турцию, в Казахстан. В целом поставки российской сельхозпродукции осуществляются в 149 стран, и список расширяется.

Россия наращивает не только производство зерновых. За первые шесть месяцев 2020 года положительную динамику экспорта продукции АПК продемонстрировали практически все основные группы товаров, особенно растительные масла, мясная продукция, сахар. Экспорт российской пищевой и перерабатывающей промышленности в первом полугодии составил $2,1 млрд, увеличившись на 25%. В основном положительная динамика обеспечена за счёт сахара, поставки которого по сравнению с прошлым годом выросли в 4,8 раза.

Практически все аналитики признают, что одной из главных причин быстрого развития российского агропрома стали санкции, введённые Западом, и российские контрсанкции (ограничение импорта западных продуктов), давшие толчок росту внутреннего производства. Импорт продовольственных товаров из Евросоюза в РФ упал на 40%, освободив рынок отечественной продукции.

Сыграла свою роль и помощь государства сельхозпроизводителям. Им были предоставлены льготные кредиты по ставке до пяти процентов годовых, а размер грантов для фермеров существенно увеличен. Был введён льготный тариф на перевозку зерна, построены новые терминалы в портах, создана сеть оптово-распределительных центров. По итогам года российским производителям удалось значительно расширить свою долю на рынках не только зерна, но и фруктовой, овощной, сырной, молочной, мясной продукции. По оценкам Financial Times, если в 2013 году, до западных санкций и ответного торгового эмбарго, Россия импортировала 35% продуктов питания, то сейчас этот показатель снизился до 20%.

А если говорить о перспективах, то у России имеются колоссальные объёмы свободных сельхозугодий – такого нет ни у кого в мире. Положительно скажется на российском сельском хозяйстве и потепление климата. Как прогнозируют в Канзасском университете, по сравнению с концом 1980-х годов средняя температура воздуха в тех районах Европы и Азии, где выращивают зерно, повысится на 1,8 градуса к 2020 году и на 3,9 градуса к 2050-му. В сочетании с развитием технологий это позволит России ввести в сельскохозяйственный оборот дополнительно около 57 миллионов гектаров земли.

Россия уже полностью заменила импортную свинину и курятину отечественной продукцией, стала ведущим мировым производителем сахарной свёклы, а урожай тепличных овощей в стране ежегодно растёт в среднем на треть. «Россия могла бы стать продуктовой сверхдержавой, учитывая её колоссальные водные и земельные ресурсы, – писала ещё в 2015 году The Wall Street Journal. – Она и сейчас может ею стать…».