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Санкции и дипломатический кризис: о чем говорил Путин с Байденом по видеосвязи

08 декабря 2021, 09:30  •  126 • Политика
Фото: White House/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Стороны затронули основные вопросы, вызвавшие кризис в отношениях двух государств
Российский лидер Владимир Путин указал в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на наличие "красных линий" и угроз, вызывающих обеспокоенность у Кремля. Тот же выразил опасения по поводу обострения ситуации с Украиной, отметил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
В Кремле уточнили, что под "красными линиями" следует обозначить продвижение Североатлантического альянса на восток, включая его расширение на Украине. Президент России указал, что Москве необходимы закрепленные юридически гарантии, которые могли бы обеспечить безопасность и сформировать условия для нормального развития. Байден заверил, что обсудит с союзниками темы, вызывающие у России озабоченность. Стороны договорились о диалоге, к которому готовятся представители и помощники.
Американский лидер указал, что Белый дом готовит санкционные меры в случае дайльнейшей эскалации вокруг Украины – в достаточно "приемлемой форме", достойной межгосударственного уровня, отмечает РИА ФАН.
Коллеги затронули проблематику дипломатических миссий, включая кадровый дефицит. Посол США выразил жалобу по поводу нехватки сотрудников, а также заявил о невозможности работать в Москве. Американской стороне указали, что речь идет о последствиях акций Белого дома, который вводит запреты последние пять лет, а также осуществляет массовые высылки российской дипломатической миссии.
Переговоры президентов России и США состоялись 7 декабря и прошли в онлайн-формате. В пресс-слежбе Белого дома заявили, комментируя итоги встречи, что американский лидер призвал Москву к дипломатическому урегулированию по Украине, а также указал, что военная эскалация повлечет ответ коллективного Запада в виде санкционных мер, пишет RT.
Ранее журналисты рассказали о технической стороне прошедшего саммита: президенты пообщались тет-а-тет, а переводчики находились за стеной.

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