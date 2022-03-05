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Санкции, говорите? "Удавку" для олигархов оценил Пронько

05 марта 2022, 08:05  •  331 • Политика
Сейчас со всех сторон нас прессуют, пугают, стращают, что, мол, будем жить в нищете и передвигаться на телегах. Россия свалится в деградацию, окажется на мировой обочине, а после вообще рухнет. Неужели?
"Элитка" истерит и валит из "проклятой Рашки". Со всех сторон санкции, русофобия, оскорбления только за то, что мы защищаем безопасность своей страны. Что ж, давайте скажем "коллективному Западу" спасибо за чистку выгребных ям нашей страны. Ассенизаторы – это почётная профессия!
Сколько мы с вами наблюдали фанерный гламурятник на голубом экране. И вот нам всем приятный подарок – Россию изгнали с Евровидения. Надо поблагодарить за это. Дальше – стали давить олигархов из России. Арестовывать их счета, забирать движимое и недвижимое имущество. Мы же с вами мечтали об этом. Мечтали, чтобы очень жадные, а порой и подлые люди, которые возомнили себя вершителями судеб, были наказаны. Скажем за это спасибо Западу!
Ещё пример. Нас обложили санкциями, так это шанс на реальное импортозамещение. Это шанс дать нашим русским предпринимателям возможность реализовать себя. Хватит говорить, пора от слов переходить к делу. Иметь свои самолёты, станки, смартфоны, автомобили. Кто-то скажет, что ничего не получится. Не согласен. Вы же себя не считаете лузером? Почему тогда целый народ записали в эту категорию неумех?!
И ещё важный момент. Все компании, которые сейчас уходят или приостанавливают свою деятельность в России, на мой взгляд, должны больше не иметь возможности вернуться на русский рынок. Либо, когда их вытьё дойдёт до истерики с просьбами впустить в наш дом, на каждом товаре должно быть указано, что данная фирма участвовала в антироссийских санкциях. Они сделали свой выбор, мы сделаем свой.
Главное – верить в себя и свои силы. Вместе мы горы свернём. Была бы воля!
Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!

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