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Санкции Евросоюза в Крыму связали с психическим состоянием западных политиков

29 января 2020, 13:09  •  33 • В России

Семь чиновников Крыма и Севастополя попали в санкционный список ЕС из-за «нестабильного психического состояния» самих представителей Евросоюза. Такое мнение КП-Крым высказал первый заместитель председателя Государственного Совета республики Ефим Фикс.

Ранее по причине «организации Россией выборов в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе» в санкционный список ЕС попали глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь комиссии Екатерина Пыркова. В списке также оказалась член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, председатель городского заксобрания Владимир Немцев и врио губернатора города Михаил Развожаев.

- Те, кто накладывает санкции, выжили из ума. Они это делают из-за своего нестабильного психического состояния. Где связь между выборами в Крыму и санкциями? Почему ЕС не наложил санкции на тех, кто проводит выборы в Гане, в Судане или еще где-то? Почему идет речь именно о Крыме? - вопрошает Ефим Фикс.

По его словам, задача представителей Евросоюза - укусить так, чтобы было больно. Но это уже давно не приносит результата.

- На нас не действуют эти укусы, потому что мы давно вырвали эти жала и зубы у тех, кто инициирует такие глупые вещи. Что же касается тех людей, которые попали в санкционный список, мне понравилось высказывание Юрия Гоцанюка. Он гордится тем, что находится в окружении тех людей, на которых наложены санкции Евросоюза. Он счастлив, что мы делаем нужное дело, - подчеркнул первый заместитель председателя Государственного Совета Крыма.

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