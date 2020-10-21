Санкции есть, доказательств нет: МИД России поймал ОЗХО, которая "темнит" с Навальным

Речь идёт о закрытом докладе ОЗХО, который был составлен по итогам исследования анализов Алексея Навального в двух лабораториях. Данный документ был обнародован с подачи Германии. Министерство иностранных дел России обратило внимание, что из доклада были изъяты все сведения о наименовании, химическом составе и характеристиках веществ, которыми якобы был отравлен Навальный.

Берлин объясняет сокрытие этих данных нежеланием допускать распространение информации о веществах, не включённых в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Москва же объясняет скрытность ОЗХО гораздо проще: у организации просто нет никаких доказательств, что Навального действительно отравили "Новичком", пишет Nation News.

Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы "преднамеренном отравлении" блогера остаются не подкреплёнными какой-либо доказательной базой умозаключениями, - отметили в МИД.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что Навального якобы отравили "Новичком". Россия несколько раз обращалась к Берлину с просьбой предоставить информацию об обследовании Навального (она нужна для проведения полноценного расследования), однако немецкая сторона не удостоила российскую Генпрокуратуру ответом. Ранее Евросоюз с подачи Меркель ввёл персональные санкции против российских госслужащих, которые, по мнению Брюсселя, имеют отношение к покушению на Навального.