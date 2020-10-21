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Санкции есть, доказательств нет: МИД России поймал ОЗХО, которая "темнит" с Навальным

21 октября 2020, 00:55  •  20 • Политика
МИД России поймал Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая "темнит" с результатами обследования Навального. В озвученном докладе ОЗХО нет ни одного доказательства "отравления", однако о санкциях ЕС уже успел позаботиться.
Речь идёт о закрытом докладе ОЗХО, который был составлен по итогам исследования анализов Алексея Навального в двух лабораториях. Данный документ был обнародован с подачи Германии. Министерство иностранных дел России обратило внимание, что из доклада были изъяты все сведения о наименовании, химическом составе и характеристиках веществ, которыми якобы был отравлен Навальный.
Берлин объясняет сокрытие этих данных нежеланием допускать распространение информации о веществах, не включённых в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Москва же объясняет скрытность ОЗХО гораздо проще: у организации просто нет никаких доказательств, что Навального действительно отравили "Новичком", пишет Nation News.
Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы "преднамеренном отравлении" блогера остаются не подкреплёнными какой-либо доказательной базой умозаключениями, - отметили в МИД.
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что Навального якобы отравили "Новичком". Россия несколько раз обращалась к Берлину с просьбой предоставить информацию об обследовании Навального (она нужна для проведения полноценного расследования), однако немецкая сторона не удостоила российскую Генпрокуратуру ответом. Ранее Евросоюз с подачи Меркель ввёл персональные санкции против российских госслужащих, которые, по мнению Брюсселя, имеют отношение к покушению на Навального.

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