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Санкции ЕС против сотрудников ГРУ — это "театр абсурда", промывающий мозги западному обывателю — эксперт
22 января 2019, 00:39 • 51 • Политика
Введение Евросоюзом новых санкций в отношении сотрудников ГРУ по "делу Скрипаля" политический аналитик Павел Клочков назвал "театром абсурда", который промывает мозги западному обывателю.
Политический аналитик Павел Клачков прокомментировал введение Евросоюзом санкций по так называемому "делу Скрипаля" против начальника ГУ Генштаба ВС Игоря Костюкова, его заместителя и еще двоих "сотрудников ГГР", чьи имена не раскрываются. В беседе с корреспондентом "Невских новостей" Клачков отметил, что действия Евросоюза превращаются "в театр абсурда и бессмысленную клоунаду".
По словам эксперта, постоянные обвинения в адрес России в применении ей химоружия являются оружием психологической войны против нашей страны. "Это можно назвать лишь "промыванием мозгов" западному обывателю и попыткой манипулировать его настроением", - отметил Клачков, пояснив, что из-за бесконечных обвинений усиливается разрыв контактов между Россией и Евросоюзом и усугубляется конфликт.
"Для России же это повод для гордости", - заявил собеседник информагентства, предложив гражданам России проявить солидарность и "отнестись с большим уважением к тем лицам, которые попадают под санкции". Профессионалов же разведки и вовсе нельзя испугать подобными санкциями, подытожил аналитик.
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