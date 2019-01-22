Санкции ЕС против сотрудников ГРУ — это "театр абсурда", промывающий мозги западному обывателю — эксперт

Политический аналитик Павел Клачков прокомментировал введение Евросоюзом санкций по так называемому "делу Скрипаля" против начальника ГУ Генштаба ВС Игоря Костюкова, его заместителя и еще двоих "сотрудников ГГР", чьи имена не раскрываются. В беседе с корреспондентом "Невских новостей" Клачков отметил, что действия Евросоюза превращаются "в театр абсурда и бессмысленную клоунаду".

По словам эксперта, постоянные обвинения в адрес России в применении ей химоружия являются оружием психологической войны против нашей страны. "Это можно назвать лишь "промыванием мозгов" западному обывателю и попыткой манипулировать его настроением", - отметил Клачков, пояснив, что из-за бесконечных обвинений усиливается разрыв контактов между Россией и Евросоюзом и усугубляется конфликт.

"Для России же это повод для гордости", - заявил собеседник информагентства, предложив гражданам России проявить солидарность и "отнестись с большим уважением к тем лицам, которые попадают под санкции". Профессионалов же разведки и вовсе нельзя испугать подобными санкциями, подытожил аналитик.