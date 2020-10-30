Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
Главная / Политика

Санкции ЕС против России усилили преимущества Китая

30 октября 2020, 10:25  •  175 • Политика
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Немцы столкнулись с последствиями ограничительных мер в отношении Москвы
Россия сближается с Китаем из-за санкций ЕС. Получается, Брюссель сам ставит европейские компании в невыгодное положение перед конкурентами.
Проблемы со строительством "Северного потока-2" не стояли на повестке дня последней встречи президента РФ Владимира Путина с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Об этом рассказал сам глава влиятельной газовой корпорации. Вместо трубопровода, который нужен, чтобы поставлять в Европу голубое топливо с Ямала, в Кремле обсуждали новый мега-проект - газопровод "Сила Сибири-2", по которому ямальский газ пойдет в Азию, обращает внимание немецкое издание WirtschaftsWoche.
Восточный сосед сможет заменить России Евросоюз в качестве основного партнера, признали в Германии. Европейские компании долгое время скептически смотрели на сближение РФ с КНР, они не верили, что их товары и услуги можно заменить. Но два года назад впервые Китай поставил в Россию больше машиностроительного оборудования, чем Германия, передает "ИноСМИ". Клиенты в РФ больше не уверены, что смогут свободно закупать запчасти к европейской технике из-за постоянно накладываемых санкций. В итоге четыре из пяти немецких компаний, работающих с Россией, проигрывают конкуренцию Китаю.
"Чем сильнее Запад отворачивается от России, тем активнее Китай стремится заполнить освободившееся пространство",
– формулирует опасения немецкого бизнеса депутат бундестага Нильс Шмид. По его мнению, чем глубже санкционная пропасть между РФ и ЕС, тем больше Москва сближается с Пекином, усиливая его позиции на мировом рынке. Соответственно, позиции компаний ФРГ и ЕС в целом становятся хуже.
В период, когда приходится бороться с последствиями кризиса, вызванного коронавирусом, европейские власти должны ставить во главу угла перспективное сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе с Россией, призвал глава Восточного комитета по экономики ФРГ Оливер Гермес. Однако пока получается, что Берлин своей санкционной политикой сам подталкивает Москву в объятия Пекина.
Ранее эксперт предположил, что "Северный поток-2" – это последний масштабный проект, который Россия реализует в Европе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



175
Источник
Похожие новости
30 октября 2020, 08:35
Россию пытаются втянуть в войну по Карабаху: Готовится роковой удар?
30 октября 2020, 01:15
"Католики между молотом и наковальней": В Госдуме рассказали, кого винить за теракты во Франции
30 октября 2020, 08:35
В Великобритании раскол из-за "русского вмешательства": Парламентарии устроили бунт
30 октября 2020, 10:25
"Растянут по кускам": Украина исчезнет через пять лет
30 октября 2020, 01:15
Рубль оказался в зависимости от Байдена и республиканцев - эксперт
30 октября 2020, 03:05
Кто мешает миру в Карабахе? Азербайджан высказался о миротворцах и переговорах с Арменией
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 октября 2020, 08:35
Россию пытаются втянуть в войну по Карабаху: Готовится роковой удар?
30 октября 2020, 04:00
Причуды русской истории: как дарованная Николаем II свобода стала бедой
30 октября 2020, 01:15
"Католики между молотом и наковальней": В Госдуме рассказали, кого винить з...
30 октября 2020, 08:35
В Великобритании раскол из-за "русского вмешательства": Парламентарии устро...
30 октября 2020, 10:25
"Растянут по кускам": Украина исчезнет через пять лет
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 21:30
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
25 октября 2020, 11:15
Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео
24 октября 2020, 14:10
Кричал и замахивался кулаком: Порошенко довели до истерики словами о Крыме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.