Санкции ЕС против России продлены на полгода

Ограничения, введенные ЕС против России из-за ситуации на Украине, были официально продлены.

В Евросоюзе официально объявили о продлении срока действия ограничений против России. Как говорится в сообщении Совета ЕС, рестрикции в отношении России продлятся до 31 июля 2022 года.

Объявленные ЕС экономические санкции обусловлены событиями на Украине.

Напомним, что согласно ограничениям ЕС, для ряда банков и компаний нашей страны ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения.