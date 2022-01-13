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Санкции ЕС против России продлены на полгода
13 января 2022, 19:25 • 39 • Политика
Ограничения, введенные ЕС против России из-за ситуации на Украине, были официально продлены.
В Евросоюзе официально объявили о продлении срока действия ограничений против России. Как говорится в сообщении Совета ЕС, рестрикции в отношении России продлятся до 31 июля 2022 года.
Объявленные ЕС экономические санкции обусловлены событиями на Украине.
Напомним, что согласно ограничениям ЕС, для ряда банков и компаний нашей страны ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения.
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