Санкции ЕС против окружения Лукашенко споткнулись об ультиматум Кипра

Ранее, напомним, активно обсуждался вопрос о введении санкций Евросоюза против белорусских властей, сторонников и ближайшего окружения президента Александра Лукашенко. Однако пока вступить в силу они не могут.

Про препятствие, о которое споткнулись европейцы, рассказало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как выяснилось, жёсткую и даже непримиримую позицию занял Кипр, предъявивший ЕС ультиматум. Страна готова поддержать санкции против белорусских властей, но только в том случае, если Евросоюз наложит санкции и на Турцию.

Газета напомнила о том, что "и Кипр, и Греция уже давно призывают ЕС более резко реагировать на разведку турецкого газа в восточном Средиземноморье, которую они считают незаконной". Но пока остальные страны ЕС колеблются и выжидают.

Журналисты отмечают, что позиция Кипра весьма неудобна для ЕС, поскольку быстрого давления на белорусские власти не получается. Однако страна упорствует, указывая на недопустимость двойных стандартов.

"Мы не хотим двойных стандартов", - заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис.