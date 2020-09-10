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Санкции ЕС против окружения Лукашенко споткнулись об ультиматум Кипра

10 сентября 2020, 15:55  •  111 • Политика
Предложенные против окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко санкции Евросоюза пока вступить в силу не могут. Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что препятствием оказался Кипр, который предъявил встречный ультиматум по Турции.
Ранее, напомним, активно обсуждался вопрос о введении санкций Евросоюза против белорусских властей, сторонников и ближайшего окружения президента Александра Лукашенко. Однако пока вступить в силу они не могут.
Про препятствие, о которое споткнулись европейцы, рассказало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как выяснилось, жёсткую и даже непримиримую позицию занял Кипр, предъявивший ЕС ультиматум. Страна готова поддержать санкции против белорусских властей, но только в том случае, если Евросоюз наложит санкции и на Турцию.
Газета напомнила о том, что "и Кипр, и Греция уже давно призывают ЕС более резко реагировать на разведку турецкого газа в восточном Средиземноморье, которую они считают незаконной". Но пока остальные страны ЕС колеблются и выжидают.
Журналисты отмечают, что позиция Кипра весьма неудобна для ЕС, поскольку быстрого давления на белорусские власти не получается. Однако страна упорствует, указывая на недопустимость двойных стандартов.
"Мы не хотим двойных стандартов", - заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис.

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