Санкции ЕС против Михаила Гуцериева – кирпич в стену между народами Белоруссии и России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что основанием для санкций Евросоюза в отношении бизнесмена Михаила Гуцериева стала его благотворительная деятельность. Об этом она заявила журналистам перед пятым заседанием Евразийского союза омбудсменов. Москалькова добавила, что расширение санкций «с неизбежностью» затрагивает права и интересы «простого населения, простого человека». Но какова реальная цель этих мер?

О том, что любые иностранные санкции бьют в первую очередь по самым уязвимым категориям граждан в странах, по каким-то причинам вступивших в конфликт с Евросоюзом и США, известно давно. Причём влияние этих ограничений на политику государств, объявленных изгоями, и на Западе у многих вызывает сомнения. По крайней мере, у серьёзных исследователей.

Например, в октябре 2020 года в журнале European Economic Review были опубликованы сразу две статьи об эффективности международных санкций. Их авторы опираются на ряд масштабных исследований, охвативших тысячи санкционных мер, введённых разными странами друг против друга в 1914 – 02018 годах. Экономисты и политологи пришли к выводу, что только 34% таких мер можно признать успешными или хотя бы частично достигшими своих целей. Приём в большинстве случаев речь идёт о санкциях, направленных на ограничение военного потенциала и прямой агрессии той или иной страны.

На фоне результатов авторитетных исследований карательные меры против бизнеса и тем более гуманитарных проектов выглядят нонсенсом. Однако именно это мы видим в случае с ограничениями, которые европейские бюрократы ввели против Михаила Гуцериева и его компаний.

Насколько можно судить, Михаил Гуцериев, чей основной бизнес на территории Белоруссии связан с производством минеральных удобрений, не финансирует поставки оружия или деятельность каких-либо парамилитарных организаций. Напротив, он – крупнейший в стране меценат, который помимо уплаты налогов тратит десятки миллионов долларов на благотворительность. И вопреки этому именно Гуцериева европейские чиновники почему-то включили в список ответственных за гражданское противостояние на улицах белорусских городов.

«Абсолютно непонятно, что является мотивом и основанием для того, чтобы наказывать людей за благотворительность наших граждан», — сообщила Татьяна Москалькова журналистам перед пятым заседанием Евразийского альянса омбудсменов. Кто-то и вовсе может сказать, что в санкционной политике ЕС не стоит искать никакой логики. Но мы позволим себе предположить, что рациональная основа за ними всё же просматривается.

Санкции в отношении Михаила Гуцериева выглядят как очередная попытка возвести искусственную преграду между народами Белоруссии и России. Судите сами: бизнесмен из РФ строит в соседней стране школы и церкви, и за это на страну накладывают санкции. Чтобы больше не строил. При этом очевидно, что сворачивание гуманитарного сотрудничества между двумя братскими странами может заложить прочный фундамент под придуманный на Западе миф о «российской агрессии». Уничтожив эту неформальную дипломатию европейским политикам, которые поддержали недавние беспорядки в Минске, будет куда проще внушить белорусам, что Россия вот-вот поглотит их страну, превратив её в пять своих областей. Дескать, нечего вам ждать с Востока, кроме танковых колонн.

При таком раскладе в качестве формальной причины для санкций может подойти что угодно. Например, личное знакомство бизнесмена с президентом Александром Лукашенко. Белорусский лидер тоже попал под новые западные санкции, равно как и члены его семьи. Оспорить эти вроде бы юридические действия еврочиновников вряд ли возможно. Михаил Гуцериев действительно знаком с Лукашенко, пару лет назад глава Белоруссии лично поблагодарил его меценатскую деятельность на территории страны.

«Спасибо за храм. Это уникальный случай, когда мусульманин строит православный храм для людей», – сказал он в июле 2019 года. Александр Лукашенко также выразил Михаилу Гуцериеву благодарность за поддержку спорта и новую школу. И вот за это в XXI веке вводят санкции!