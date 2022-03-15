|
Санкции дошли до русской горчицы: Приправа исчезла из профильного музея в США
15 марта 2022, 05:05 • 161 • Политика
Национальный музей горчицы в американском штате Висконсин придумал свои санкции в отношении России: из экспозиции пропали образцы русских приправ.
Абсурдность некоторых санкций, которые коллективный Запад накладывает на Россию, не перестаёт удивлять. На этот раз под запрет попала русская горчица.
Как сообщает RT, в сети распространяются фотографии из музея, где на табличке указано, будто русскую приправу убрали из зала в знак протеста против спецоперации России на Украине.
Санкции музея были высмеяны в интернете. Пользователи пошутили, что подобный запрет вполне может стать той последней каплей, которая заставит Владимира Путина уйти с поста президента России.
Ранее "Первый русский" рассказывал, что в Британии музыканты отказались играть произведения русского композитора Петра Чайковского из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Подпишитесь на нас
161
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2022, 02:50
|
11 марта 2022, 01:50
|
09 марта 2022, 15:20
|
13 марта 2022, 03:25
|
10 марта 2022, 21:40
|
10 марта 2022, 03:00
|
13 марта 2022, 11:00