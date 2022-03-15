Санкции дошли до русской горчицы: Приправа исчезла из профильного музея в США

Национальный музей горчицы в американском штате Висконсин придумал свои санкции в отношении России: из экспозиции пропали образцы русских приправ.

Абсурдность некоторых санкций, которые коллективный Запад накладывает на Россию, не перестаёт удивлять. На этот раз под запрет попала русская горчица.

Как сообщает RT, в сети распространяются фотографии из музея, где на табличке указано, будто русскую приправу убрали из зала в знак протеста против спецоперации России на Украине.

Санкции музея были высмеяны в интернете. Пользователи пошутили, что подобный запрет вполне может стать той последней каплей, которая заставит Владимира Путина уйти с поста президента России.

Ранее "Первый русский" рассказывал, что в Британии музыканты отказались играть произведения русского композитора Петра Чайковского из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.