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Санкции дошли до русской горчицы: Приправа исчезла из профильного музея в США

15 марта 2022, 05:05  •  161 • Политика
Национальный музей горчицы в американском штате Висконсин придумал свои санкции в отношении России: из экспозиции пропали образцы русских приправ.
Абсурдность некоторых санкций, которые коллективный Запад накладывает на Россию, не перестаёт удивлять. На этот раз под запрет попала русская горчица.
Как сообщает RT, в сети распространяются фотографии из музея, где на табличке указано, будто русскую приправу убрали из зала в знак протеста против спецоперации России на Украине.
Санкции музея были высмеяны в интернете. Пользователи пошутили, что подобный запрет вполне может стать той последней каплей, которая заставит Владимира Путина уйти с поста президента России.
Ранее "Первый русский" рассказывал, что в Британии музыканты отказались играть произведения русского композитора Петра Чайковского из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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