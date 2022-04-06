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«Санкции должны дать стимул»: как проходит импортозамещение в атомной отрасли России

06 апреля 2022, 19:15  •  166 • В России
На Ленинградской АЭС в ближайшее время будет увеличено производство изотопов для нужд медицины, промышленности, сельского хозяйства и других областей экономики России. Об этом RT рассказал исполняющий обязанности директора ЛАЭС Валерий Жемчугов. По его словам, реализация этих планов позволит отечественным предприятиям и организациям не зависеть от зарубежных поставок. Предприятия атомной отрасли РФ также наращивают объёмы выпуска разнообразных медицинских изделий, электроники, программного обеспечения, средств хранения и накопления энергии. Эксперты отмечают, что проекты импортозамещения позволят повысить независимость России в большом спектре важнейших технологических решений.
 
Реакторный зал энергоблока Ленинградской АЭС © Пресс-служба ЛАЭС
 

Исполняющий обязанности директора Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) Валерий Жемчугов сообщил RT о планах нарастить в ближайшие годы объёмы производства изотопов для нужд медицины, промышленности, сельского хозяйства и других областей народного хозяйства РФ. Это позволит отечественным предприятиям и организациям не зависеть от зарубежных поставок.

«Развитие радиационных технологий сегодня — одна из стратегических целей «Росатома». Рынок развития таких технологий в перспективе оценивается бизнес-экспертами как сопоставимый с рынком ядерной энергетики: это и современная диагностика в медицине, и системы обеспечения транспортной безопасности, и новые средства очистки воды и воздуха, а также микроэлектроника, лёгкая промышленность, металлургия и многие другие направления», — пояснил Жемчугов.

«По всем фронтам»

 

По словам собеседника RT, на ЛАЭС изготавливаются изотопы кобальт-60, йод-125, йод-131, молибден-99 (технеций-99m), а также легированный кремний.

Изотопы используются для стерилизации и дезинсекции пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур. Также в России они применяются в диагностике онкологических заболеваний, очистке промышленных стоков, твёрдых и жидких производственных отходов, упрочнения изделий из дерева и стекла.

  • Демонстрация процесса производства изотопов на ЛАЭС
  • © Пресс-служба ЛАЭС

Легированный кремний требуется российской промышленности для сборки высокоточных интегральных схем. Эти микроэлектронные изделия необходимы в производстве техники и оборудования для космоса и самолётостроения.

«В частности, объёмы переработки кобальта станут весьма значительными. Достаточно сказать, что в 2022—2023 годах мы должны поставить нашим заказчикам в 2,3 раза больше изотопа кобальт-60, чем произвели в 2021 году», — заявил Жемчугов. 

Как отметил и. о. директора ЛАЭС, по итогам прошлого года станция перевыполнила план по производству изотопов и полностью обеспечила потребности промышленности РФ в легированном кремнии.

«В 2021 году мы поставили заказчикам йод-131 в объёме, эквивалентном 300 тыс. процедур для онкологических больных, и 3120 ГБк (гигабеккерелей) молибдена-99 для проведения 5 тыс. обследований. Что касается важнейшего направления по поставкам легированного кремния, то ЛАЭС поставила 900 кг этого материала», — рассказал Жемчугов.

Производство изотопов и легированного кремния осуществляется на блоках РБМК-1000 (на ЛАЭС — блоки №3 и №4). Они были спроектированы и запущены в советское время, но после аварии на Чернобыльской станции радикально усовершенствованы. На ЛАЭС ожидают, что эти блоки будут находиться в эксплуатации до 2030 года.

«После модернизации возможности РБМК-1000 вышли на качественно новый уровень. Сейчас в «Росатоме» рассматривается опция продления работы блоков №3 и №4 до 2030 года, то есть ещё на пять лет. Соответственно, программа производства изотопов может быть продлена на аналогичный срок. Если эксплуатация РБМК-1000 на ЛАЭС всё же завершится, то производство изотопов и легированного кремния в России не остановится. Например, технологии наработки кобальт-60 уже внедрены на Курской и Смоленской АЭС», — пояснил Жемчугов.

Отвечая на вопрос RT о ситуации с импортозамещением в сфере технического оснащения станции, Жемчугов сообщил, что всё критически важное оборудование на ЛАЭС — российского производства.

«Предприятия «Росатома» движутся в этом направлении (импортозамещения. — RT) по всем фронтам, где необходимо. Причём много лет. Например, при поддержке «Росэнергоатома» в России появился первый полностью отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Изделие было разработано на базе собственных продуктов Astra Linux и Delta Solutions. Astra Linux и у нас на станции установлен практически на всех рабочих местах», — рассказал Жемчугов.

  • Энергоблоки и градирни (сооружения для охлаждения большого количества воды) Ленинградской АЭС
  • © Пресс-служба ЛАЭС

Расположенная на южном берегу Финского залива ЛАЭС — крупнейшая атомная станция России по параметру установленной мощности и единственная, где функционируют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые (РБМК-1000) и водо-водяные (ВВЭР-1200). Станция работает в штатном режиме на максимальной мощности 4400 МВт.

Сейчас на ЛАЭС функционируют четыре блока, которые обеспечивают около 30% энергопотребления Северо-Западного региона РФ. В планах «Росатома» возвести в Сосновом Бору в Ленинградской области два новых блока ВВЭР-1200.

«Конкурентоспособная продукция»

 

Как отметил в беседе с RT эксперт по энергетической безопасности Борис Марцинкевич, предприятия атомной отрасли РФ играют важную роль в осуществлении политики импортозамещения, особенно в контексте последних западных санкций и проблем в глобальной логистике.

Так, в начале апреля АО «Всерегиональное объединение «Изотоп» сообщило, что в сжатые сроки обеспечило медицинские учреждения страны отечественной продукцией для радионуклидной диагностики и терапии, необходимой для выявления на ранних стадиях онкологических заболеваний.

Ранее медицинские учреждения России закупали французские, венгерские и польские аналоги. На сегодняшний день вся европейская продукция полностью замещена.

«Обеспечение доступности технологий ядерной медицины в регионах Российской Федерации, в том числе востребованных радиофармпрепаратов, имеет важное социальное значение, так как напрямую связано с мероприятиями здравоохранения, направленными на борьбу с онкологическими и другими распространёнными заболеваниями в стране», — цитирует пресс-служба «Изотопа» Антона Шаргина, заместителя гендиректора по коммерческим вопросам этого предприятия.

Перспективной областью отечественной атомной отрасли в медицинской сфере является замещение зарубежных титановых винтов, которые используются в операциях по соединению отломков повреждённых костей. Такие материалы в России недавно начало изготавливать АО «ТВЭЛ».

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Основными преимуществами данных титановых винтов предприятие называет высокую технологичность производства готовых имплантируемых изделий, надёжность, долговечность и стойкость к коррозии.

По словам генерального директора ООО «Русатом МеталлТех» (входит в «ТВЭЛ») Андрея Андрианова, титановое направление для предприятия — наиболее приоритетное в рамках работы по импортозамещению.

«Российские материалы, изготовленные отраслевым центром металлургии, соответствуют международным стандартам и по качеству не уступают международным аналогам. Это позволит предприятию выпускать конкурентоспособную продукцию, которая найдёт своё применение в такой социально значимой отрасли, как современная медицинская промышленность», — приводит слова Андрианова департамент коммуникаций «ТВЭЛ».

Также предприятие продолжает расширять линейку импортозамещающих материалов и изделий, которые используются в производстве комплектующих для ортопедии, травматологии, реабилитации, хирургии и стоматологии.

  • Производство медицинских титановых прутиков
  • © Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»/Росатом

Ещё одна сфера импортозамещения, которой организации «Росатома» стали уделять повышенное внимание, — это вычислительная техника и программное обеспечение.

В конце марта в Москве прошла международная выставка «Архимед», награды на которой получили инженеры Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В целях импортозамещения специалисты этой организации разработали вычислительную сеть высокопроизводительной вычислительной системы (ВС). Это изделие — ключевой компонентой суперкомпьютера и предназначено для создания масштабируемых высокопроизводительных мультипроцессорных ВС.

Кроме того, как уточняет пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ, изобретение обеспечивает защиту информации «при обработке чувствительных данных за счёт полностью отечественной разработки».

В марте свою разработку в области замещения иностранного ПО зарегистрировало АО «Гринатом Простые Решения». Компания создала софт под названием «Атом.Порт», позволяющий перевести инфраструктуру пользователей на отечественные решения в максимально короткие сроки.

«Функционал системы «Атом.Порт» позволяет автоматизировать технические процессы перехода с Windows и Linux — инвентаризацию, миграцию и дальнейшее управление рабочими местами. По опыту специалистов компании, это наиболее длительные и сложные этапы проекта импортозамещения», — поясняют в «Гринатоме».

Согласно данным компании, внедрение новой системы автоматизации позволяет сократить трудозатраты IT-специалистов на 40%, а время перевода рабочего места на российское ПО — более чем в два раза, если сравнивать с традиционными «ручными» решениями. 

По информации «Росатома», важным проектом в сфере импортозамешения и обеспечения утверждённых руководством РФ принципов устойчивого развития будет запуск производства литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей на новом заводе в Калининградской области. Предприятие должно заработать в 2025 году.

  • Подписание соглашения о строительстве завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей в Калининградской области
  • © Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»/Росатом
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Отмечается, что литий-ионные батареи найдут применение в электробусах, электромобилях, спецтехнике. Также завод будет производить стационарные системы накопления энергии, применяемые в электросетевом комплексе и на промышленных предприятиях для обеспечения бесперебойного питания и покрытия пиков нагрузки.

Как полагает Борис Марцинкевич, научно-технологический потенциал атомного сектора РФ позволяет заместить широкую номенклатуру высокотехнологичной продукции, которая ранее поставлялась в Россию, либо продолжает закупаться за рубежом.

Помимо медицины и программного обеспечения к числу наиболее перспективных сфер импортозамещения эксперт отнёс 3D-сканеры, промышленное оборудование для производства сжиженного природного газа, композиционные материалы, корабельные силовые установки, технологии извлечения металлов из комплексных руд и добычи углеводородов в труднодоступных районах.

«Потенциал импортозамещения, который есть у отечественной атомной отрасли, далеко не раскрыт. И нынешние санкции (естественно, при определённом количестве инвестиций) должны дать стимул развитию новых сфер производства, сделать Россию более независимой по большому спектру крайне важных технологических решений», — подчеркнул Марцинкевич.

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