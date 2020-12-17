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Санкции до победного конца: США пообещали похоронить "Северный поток - 2"

17 декабря 2020, 09:55  •  45 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
В Вашингтоне остановку проекта считают условием хороших отношений с Москвой
Несмотря на провалы США с помощью санкций остановить строительство "Северного потока – 2", там все еще надеются, что рестрикции им помогут. Так, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон будет вводить ограничительные меры против проекта до тех пор, пока газопровод не канет в лету.
При этом политик отметил, что США не желают этого делать, но будут прибегать к этому инструменту, чтобы "Северный поток – 2" никогда не заработал. Робинсон также добавил, что действующие ограничения уже принесли свои плоды. Более того, он уверен, что США достигнут своей цели.
Также Робинсон отметил, что остановка проекта станет толчком для того, чтобы две страны улучшили свои отношения. Он обвинил Москву в том, что она с помощью газопровода пытается увеличить свою роль в Европе. Хотя и в России, и на Западе это не раз отрицали. Однако политик подчеркнул, что для будущей нормализации контактов необходимо прекратить давить на Россию подобными способами, но уже после того, как "Северного потока – 2" не станет.
Об этом Робинсон рассказал на конференции Атлантического совета, трансляция которого шла в "Ютуб".
Там же сенатор Тед Круз заявил, что второй пакет санкций против газопровода подготовлен с "хирургической точностью", чтобы остановить проект. Они коснутся страховых компаний и процесса сертификации. Для решения этих проблем понадобится третья сторона.
Сенат США уже одобрил оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год. В него включены санкции против "Северного потока – 2". Первые рестрикции были объявлены в 2019-м, после чего строительство временно приостановилось. В декабре 2020-го Россия смогла начать достройку газопровода.

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