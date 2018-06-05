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Санкции для своих
05 июня 2018, 17:39 • 120 • Карикатуры
Администрация Трампа готова ввести санкции против пяти европейских компаний, которые вместе с "Газпромом" участвуют в строительстве "Северного потока — 2". Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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