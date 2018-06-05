Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин прибыл в Вену с рабочим визитом
«Многообещающее сотрудничество»: о чём будут говорить в Вене Владимир Путин и Се...
Российская полиция отмечает 300-летие
Эксперт прокомментировал учения Украины в Азовском море
Главная / Карикатуры

Санкции для своих

05 июня 2018, 17:39  •  120 • Карикатуры

Администрация Трампа готова ввести санкции против пяти европейских компаний, которые вместе с "Газпромом" участвуют в строительстве "Северного потока — 2". Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

120
Источник
Похожие новости
31 мая 2018, 18:39
Воскресший из живых: как СБУ спасала Бабченко от кремлевской пули
31 мая 2018, 01:09
Несмертельный номер
04 июня 2018, 15:39
На темной стороне

01 июня 2018, 19:24
Хорошо устроился
01 июня 2018, 19:24
Ни себе ни людям
05 июня 2018, 17:39
Санкции для своих
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 июня 2018, 07:39
Хайли лайкли. Скрипалей отравила Англия
29 мая 2018, 20:54
Единый вектор: что означает признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии
30 мая 2018, 12:54
Путин поднял мировой бунт
01 июня 2018, 22:09
«Мама ждет отца всю жизнь»: дочь пропавшего 30 лет назад в Афганистане советского летчика рассказала о своей семье
30 мая 2018, 06:55
Азербайджанский газ уже в Европе! Дни Газпрома сочтены? (Романов Роман)
31 мая 2018, 11:54
Появилось видео уничтожения военной техники ВСУ под Горловкой
05 июня 2018, 02:24
«Никаких прав у Киева нет»: как Россия планирует создавать тяжёлые самолёты на базе Ан-124 «Руслан» без участия Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.