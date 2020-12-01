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Санкции были впустую? Строительство "Северного потока - 2" может возобновиться в декабре

01 декабря 2020, 21:45  •  72 • Политика
Россия может возобновить строительство "Северного потока - 2" в декабре, несмотря на "соскачившего" с проекта норвежского сертификатора. В этом случае санкции США окажутся потраченными впустую.
Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Так он прокомментировал решение норвежской компании DNV GL покинуть проект из-за американских санкций. Данная фирма должна была выдать "Северному потоку - 2" сертификат соответствия европейским нормам.
Фролов не исключает, что участники проекта могли заранее подготовиться к возможности замены сертифицирующей компании, поскольку усиление санкций было предсказуемым.
Если участники проекта были готовы к введению расширенного пакета санкций, к тому, что придётся менять компании на тех, кто не боится давления США, то да, в декабре начать строительство вполне реально, - пояснил он Nation News.
Напомним, что компания DNV GL должна была проверять документацию, следить за ходом строительных работ и выдать сертификат о том, что газопровод полностью соответствует европейским стандартам. Она стала не единственной европейской фирмой, которая вышла из проекта из-за американских санкций. Ранее от работы над газопроводом отказалась швейцарская компания AllSeas, которая должна была уложить трубы на морском участке.
Компания-оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG назвала экстерриториальные санкции США незаконными и призвала Еврокомиссию заступиться за европейские компании, которые теряют контракты из-за вмешательства недобросовестных конкурентов.

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