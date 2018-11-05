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«Санкции близко»: Помпео пытается изменить поведение Ирана
05 ноября 2018, 03:39 • 54 • Политика
Глава Госдепа США Майк Помпео рассказал о дальнейших действиях Вашингтона в отношении Ирана.
Антииранские санкции, которые США планируют ввести уже 5 ноября, затронут деятельность более 600 физических и юридических лиц. Об этом рассказал журналистам госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.
«Департамент Министерства финансов США внесет более 600 отдельных лиц и компаний в Иране в список санкций - это должно повлиять на поведение иранского режима», - похвастался политик в интервью телеканалу Fox News.
По словам Помпео, те санкции, который Вашингтон ввел в отношении Тегерана ранее, уже оказали существенное влияние на иранскую экономику, вынудив сотни компаний покинуть рынок страны. Поэтому он уверен в том, что новый пакет ограничений вынудит Иран изменить свое поведение.
Напомним, ранее президент Штатов Дональд Трамп опубликовал в соцсетях пародийную фотографию со слоганом «Санкции близко». Впрочем, одностороннее давление США на Иран не оценил Евросоюз, который пытается разработать механизм, позволяющий европейским компаниям сотрудничать с Тегераном в обход американских ограничений.
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