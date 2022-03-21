Санкции антисоветские и антироссийские – какие из них больнее?

Царская Россия при всех её недостатках была практически неуязвима для санкций. Благодаря так называемой экономической автаркии она обеспечивала себя буквально всем – от иголки до паровоза. Кроме того, её промышленность была очень гибкой. Когда Первая мировая война неожиданно затянулась и возник «снарядный голод», то очень быстро боеприпасов наштамповали столько, что их хватило не только на Первую, но и на все последующие войны.

Дефицитная экономика СССР такими возможностями не обладала. К тому же все соки из неё высасывали военно-промышленный комплекс и односторонняя братская дружба. Верны ли утверждения, что добили её западные санкции?

Спору нет – страну они определённо ослабили. Хотя куда значительнее на судьбу СССР повлияло падение мировых цен на энергоносители. Конспирологи видят в этом вражеские про­иски. Но куда более вероятная причина кроется в цикличности мировой экономики. Зато отсутствие доступа к передовым технологиям, пусть и не полностью, компенсировала собственная мощная наука, а также ещё более мощная разведка. Например, известно, как разведчики перевезли через границу гигантскую по размерам электронно-вычислительную машину фирмы IBM, которую затем в СССР взяли за образец.

Самое интересное, что советские люди практически ничего о западных санкциях, кроме бойкота московской Олимпиады, по сути, и не знали. Партия старалась не волновать граждан глубокими рассуждениями об экономике. Пропаганда настойчиво проводила мысль о том, что социалистическая экономика успешна и несокрушима. Поэтому признать публично, что прекращение поставок из-за границы труб большого диаметра или нехватка передовых зарубежных технологий могут сильно навредить, было никак невозможно. В критике «загнивающего Запада» порой мелькало упоминание поправки Джексона – Вэника, на основании которой и вводилось эмбарго, однако чаще чисто в идеологическом плане (мол, всё из-за евреев, которых СССР якобы не выпускает в Израиль). И даже Горбачёв, вместо того чтобы честно рассказать о внешних причинах нарастающих экономических проблем, начал жонглировать абстрактными понятиями «перестройка» и «ускорение», значение которых остаётся тайной до сих пор.

Константин Поживилко, аналитик

Всё это было очень серьёзной ошибкой, которой Запад умело воспользовался. В направленной на СССР пропаганде о санкциях и их последствиях для простого советского человека не говорилось. Наоборот, его всячески облизывали, во всех бедах виня коммунистов и обещая после их ухода «мир, дружбу, жвачку» и всякие блага. В итоге отношение к Западу в обществе сложилось достаточно благоприятное, его язвы считали выдумкой советской пропаганды. А в угаре перехода к новой жизни как-то и не заметили, что те же санкции Джексона – Вэника, введённые некогда против коммунистов, продолжали действовать ещё десятки лет после их ухода. И отменили их, только когда уже ввели новые санкции против России.

А сейчас дойдёт?

Безусловно, нынешняя Россия гораздо более уязвима, чем СССР и тем более Российская империя. Вхождение в глобальную экономику было неизбежным процессом, но проведённым бездумно. Когда в 90-х рушились целые направления в науке, технике и экономике, реформаторы говорили, мол, будем продавать за границу нефть, газ и другие ресурсы, а что надо – купим. Вон все бегут в постиндустриальную экономику, и мы туда же! Вполне естественным вопросом «а если не продадут или нефть вновь станет по 8 долларов?» никто не задавался. В 2000-х спохватились, озаботились продовольственной безопасностью – в результате прокормиться мы сегодня можем сами. Одновременно огромные деньги были закачаны в «Роснано» – как заявлялось, для создания передовых технологий. Но созданных на её основе устройств мы так и не увидели. А эффективный менеджер Чубайс перекинулся на зелёный энергетический переход и даже теперь, после исключения России из всех возможных организаций, требует идти в западном фарватере, прося государственную помощь на развитие сомнительных зелёных проектов. Возникает сомнение: гражданином какой страны ощущает себя Анатолий Борисович? Как бы не лопнуло у народа терпение, не одел бы он реформатора в телогрейку и не отправил помощником экскаваторщика на разрез, где уголь добывают открытым способом. Вот это и будет переход – хоть и не зелёный, зато с реальной и неоспоримой пользой для общества.

Советские люди были неприхотливы, жили под лозунгами «Лишь бы не было войны!» и «Никогда хорошо не жили, не хрен и начинать». Были закалены трудностями, рукасты и изобретательны. Потеря привычного жизненного уклада скажется на нынешних россиянах болезненно

Гораздо выше сегодня и психологическая уязвимость. Советские люди были крайне неприхотливы, жили под лозунгами «лишь бы не было войны!» и «никогда хорошо не жили, не хрен и начинать». О многих привычных сегодня для всех бытовых удобствах они даже не подозревали. Были закалены трудностями, рукасты и изобретательны. Потеря привычного жизненного уклада скажется на нынешних россиянах болезненно. Усугубляет ситуацию и внезапность. После введения крымских санкций пропагандисты действовали ещё хуже своих советских предшественников. Те просто не говорили о санкциях, а эти над ними насмехались, вбрасывая залихватские лозунги типа «не смешите мои «Искандеры» и «так Дерипаске и надо». Хотя набор продуктов на столе у Дерипаски не поменялся, а вот простые люди из-за санкций против него лишались работы и недосчитывались денег в кармане.

Благо заботливый Запад помог прозреть. Сегодня ни у кого не должно остаться иллюзий, что воюет он не только с олигархами и властями. Самый жестокий удар нанесён по простым людям. Вместо того чтобы по примеру зубров холодной войны разделить власть и народ, нынешние политики возбудили ненависть к себе. Мало кто из россиян теперь поверит, что правители на Западе ночами не спят и думают, как облегчить их жизнь. Нуланд и Блинкен далеко не Киссинджер и даже не Бжезинский. Те консолидировали общество вместо его разделения. Нынешние санкции оказались ещё и обоюдоострыми, и по простым жителям Запада ударили даже быстрее, чем по россиянам. В разы выросла коммуналка, закрываются предприятия. Литр солярки в Австрии стоит уже 3 евро.

Как карта ляжет

Первый удар санкции наносят не по карману, а по психике. Провоцируют панику. В Сербии, где санкции ещё даже и не замаячили, за два дня раскупили столько продуктов первой необходимости, сколько обычно магазины продают за два месяца. Мешок муки, как ни отговаривал его сын, купил даже отец президента Вучича. Тот только развёл руками: «Ну как я могу вас убедить, если отца не смог?» Только изобилие товаров в магазинах, как это было во время ковидного локдауна, и удержание цен способны сбить ажиотаж. Шапкозакидательские заявления, что нам-де всё нипочём, больше не работают. Мол, Иран десятки лет под санкциями, и ничего. Это так, но при наличии «чего» – было бы лучше. Понятно, что надо самим производить, закупать, воровать технологии. Нужна слаженная программа действий управленцев, дипломатов, разведчиков.

Делать какие-либо прогнозы, тем более долгосрочные, дело не только неблагодарное, но и авантюрное. Слишком много непредсказуемых факторов. Обратимся лучше к статистике санкционной политики. Согласно данным одного из наиболее известных исследователей этого механизма Гэри Клайда Хафбауэра, из 204 случаев применения санкции были лишь на 50% эффективными по отношению к дружественным странам, 33% – к нейтральным и 19% – к враждебным. Предотвращения военных действий ни разу добиться не удалось.

Более того, авторами отдельно отмечается обратный эффект – мобилизация страны, подвергнувшейся санкциям. Нация сплачивается вокруг правительства, активнее задействует внутренние ресурсы и ищет обходные пути внешней торговли. Ярким примером служат драконовские санкции, наложенные на Германию после проигрыша в Первой мировой войне. Гнёт репараций обозлил общество и толкнул его к реваншу.

В своё время мне довелось посетить Ирак незадолго до американского вторжения. К тому времени санкции действовали уже 10 лет, и были они намного суровее нынешних антироссийских. В стране за это время всё обветшало, но музеи и культурные учреждения работали.

А в магазинах было полно продуктов и товаров по копеечным ценам. И что поразило ещё – ноль криминала, гулял ночами без опаски по багдадским паркам. Будем живы – не помрём.