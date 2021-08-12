Санкт-Петербург охвачен «пламенем» политического скандала

В Санкт-Петербурге продолжает полыхать политический скандал, который связан с партией «Родина». Еще в начале недели облако от огня накрыло Москву, где председатель ЦИК Элла Памфилова ответила Татьяне Булановой на ее обращение с просьбой разобраться в ситуации, происходящей в городе. Все большее число экспертов в политическом поле высказывают свое мнение и указывают, что препоны, которые чинят Горизбирком и местные ТИКи, связаны с тем, что «родинцы» действуют излишне самостоятельно, а потому стали опасны для местных чиновников.

Своей оценкой ситуации поделились многие известные политологи, слова которых были опубликованы в разных Telegram-каналах, связанных с околополитической тематикой. Так, политтехнолог Алексей Жвалев заявил, что в характере происходящих событий прослеживается заинтересованность вице-губернатора Александра Бельского: «Город стоит на пороге больших политических перемен: взамен уходящего в Госдуму некогда всесильного Вячеслава Макарова будет избран новый спикер, и, по мнению многих участников политического процесса, им может стать вице-губернатор Александр Бельский, курирующий сейчас в администрации вопросы внутренней политики. В настоящий момент формируется лояльное Смольному Законодательное собрание, и вряд ли туда захотят пускать каких-то еще политических игроков, особенно настолько ресурсных, как петербургский «куратор» «Родины».

Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов считает, что проблема возникла не без молчаливого одобрения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова: «Эта история тянется еще с выборов самого Беглова и бесконечных жалоб местных на самоуправство его и местного ЦИКа. Беглов – человек из 1990-х, которому в 2000-ых выделили карт-бланш. Он абсолютно уверен, что все делает правильно. Причем сама Памфилова тоже родом из 1990-х. И здесь никто не пойдет на компромисс».

Число задействованных лиц, напрямую или опосредованно заинтересованных в разрешении ситуации, увеличивает политический вес и общую напряженность проблемы. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на политике федерального значения, где заинтересованы в том, чтобы выборная кампания прошла максимально спокойной и без проблем. Элла Памфилова уже заявила об отправке независимой экспертизы в город, которая должна предпринять все меры для «тушения» возникшего очага.

Выборы в Государственную думу РФ и регионального значения пройдут с 17 по 19 сентября.