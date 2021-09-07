Санитарный щит: кабмин одобрил выделение 2 млрд рублей на меры по борьбе с распространением инфекций

В России за прошедшие сутки было выявлено 17 425 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1187) и Московской области (880). За это время выздоровели 17 243 человека, скончались 795. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России около 46 млн человек привились хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, оба компонента получили 39 млн россиян. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей.

В России за прошедшие сутки было выявлено 17 425 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1187), Московской области (880) и Санкт-Петербурге (626). За это время выздоровели 17 243 человека, скончались 795.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 047 880. Всего в России выздоровели 6 302 250 пациентов, 188 785 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 181,5 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,1 млн человек.

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки были госпитализированы 495 человек. На ИВЛ находятся 262 пациента.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей. В кабмине уточнили, что часть средств направят на создание ПЦР-центров.

«Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара. Всего на эти цели будет направлено 223 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также средства будут направлены на создание комплекса из четырёх лабораторий, в которых будут проводиться разработки в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

«Кроме того, подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-19 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу», — говорится в сообщении.

Как пояснил Мишустин, такие шаги необходимы для того, чтобы создать надёжный «санитарный щит» страны и обезопасить граждан от распространения инфекций.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что около 46 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19. Оба компонента вакцины получили почти 39 млн россиян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации от COVID-19 для защиты от различных штаммов коронавируса.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

«Их может быть бесконечное множество, главное, чтобы мы были защищены от них. А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности», — цитирует её ТАСС.

Тем временем в оперштабе по COVID-19 сообщили, что через неделю в Москве запустят сервис продления QR-кодов для ревакцинированных от коронавируса.

«Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год», — заявили в штабе.

Там уточнили, что код будет генерироваться в тот же день — по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной.

5 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя ситуацию с коронавирусом в регионе, отметил сокращение числа новых случаев заболевания.

«У нас падение идёт. Уже, не знаю, недели четыре, наверное. Всё выглядит благополучно, но так же было весной. Но случилось то, что случилось — дельта-штамм», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

Губернатор отметил, что в Московской области большое количество людей уже сделали прививки от коронавирусной инфекции.

Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко призвал министров стран — участниц G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса. Министр подчеркнул важность формирования общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных.

«Для этого представляется необходимым рассмотреть взаимное признание государствами «Группы двадцати» факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», — заявил он.

Мурашко также отметил, что необходимо на практике реализовать призыв G20 об охвате населения земли «широкой иммунизацией от различных инфекционных заболеваний».

Тем временем пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций сообщила, что российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» была одобрена для применения в Армении.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» позволит ограничить распространение коронавируса в стране и ускорит создание популяционного иммунитета», — подчеркнули в фонде.

Там уточнили, что благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран «Спутник Лайт» в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.