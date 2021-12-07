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Санитарный пароль: как Россия блокирует распространение «Омикрона»
07 декабря 2021, 22:25 • 133 • Политика
Полный курс вакцинации прошли 65 млн россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом напряженной. Глава кабмина добавил, что положение осложняется и выявлением во многих странах нового «Омикрон»-штамма. Для предотвращения его распространения усилен и санитарный контроль прибывающих из-за рубежа, добавила на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Госдуме, комментируя «Известиям» ситуацию, отметили недостаточность сведений о новой мутации, а в Совфеде признали важность создания специального теста для выявления «Омикрона».
Напряженная ситуация
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, что связано в том числе с распространением «Омикрон»-штамма. С этого свое выступление на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 начал премьер Михаил Мишустин.
— По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах. Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию, — подчеркнул премьер.
Он добавил, что правительство направило 89 млрд рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, средства пойдут прежде всего на лечение пациентов с коронавирусом. Медицинскую помощь продолжат оказывать бесплатно по полису ОМС во всех регионах страны. Кроме того, кабмин на три года продлевает упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для лечения больных COVID-19, добавил Михаил Мишустин. После своего выступления председатель кабмина попросил главу Минздрава рассказать о ситуации в регионах и показателях вакцинации. Министр, в свою очередь, отметил снижение численности зараженных граждан и постепенное возвращение коек пациентам с неинфекционными заболеваниями.
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
— Всего провакцинировано сегодня более 72 млн наших граждан. Полностью прошли вакцинацию почти 65 млн человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны, — сообщил Михаил Мурашко.
Министр добавил, что среди граждан старше 60 лет прошли вакцинацию 61,7%. «Это как раз то направление, которым мы должны дальше продолжать идти для того, чтобы защитить людей старшего возраста», — отметил Мурашко.
Премьер призвал главу Минздрава наладить процесс вакцинации и в новогодние праздники. Глава Роспотребнадзора, в свою очередь, сообщила, что снимать какие-либо ограничения пока преждевременно, ведь отмена любого из них может привести к нивелированию достигнутых результатов. Особое внимание главный санитарный врач уделила и «Омикрону», который в настоящее время выявлен в России у двух человек. Анна Попова призвала путешественников следить за состоянием своего здоровья, даже если первичный ПЦР-тест дал отрицательный результат. Она также рассказала о том, что Роспотребнадзор усилил контроль в пунктах пропуска для прибывающих из-за границы.
— За прошедший период с 26 ноября на пунктах пропусках обследованы пассажиры из тех стран, которые были определены оперативным штабом, это более 5 тыс. человек, и, конечно, отработаны те борта, которые привезли наших отдыхавших в Южно-Африканской Республике. На сегодняшний день они размещены в обсерваторе, — отметила Анна Попова.
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Она также подчеркнула, что Роспотребнадзор вместе с Минздравом держат на контроле ситуацию по лечению и по состоянию пассажиров. «Все лица, у которых выявлен ПЦР-тестом коронавирус, госпитализируются, и для всех положительных результатов проводятся дополнительные исследования в виде секвенирования», — рассказала главный санитарный врач.
Также Роспотребнадзор позже сообщил, что прибывающие с 8 декабря в РФ из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Королевства Эсватини, а также Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин. Согласно постановлению главного санитарного врача, срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращается с 72 до 48 часов.
Новый штамм
В этот же день о новом штамме высказался и Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам глава государства в том числе напомнил позицию некоторых экспертов, согласно которой этот штамм может оказаться «живой вакцинацией».
— Говорят, он не такой вредный, вроде бы некоторые специалисты даже называют его живой вакцинацией. Но не будем забегать вперед. Во всяком случае некоторый отскок на рынках произошел, страхи оказались преждевременными по поводу нового штамма, но всё равно мы должны исходить из того, что уже пережили в предыдущие полтора года. Мы уже знаем все подводные камни, мне кажется, достаточно хорошо изучили с точки зрения их влияния на экономику, — добавил президент.
Проблема в том, что любая новая мутация опасна своей неизвестностью, отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
— Мы знаем о новом штамме, что он очень быстро распространяется. Но о том, какие у него последствия, точных данных нет — есть только предположения. Поэтому мы должны в любом случае попытаться защититься от этого нового штамма. Для этого всё правильно делается. Все, кто прилетает оттуда, где зафиксирован «Омикрон», подвергаются обязательному тестированию. Если выявляется, то обязательная изоляция, — подчеркнул парламентарий.
Однако, по его словам, по этой мутации пока нет достоверных сведений, а имеющаяся информация противоречива.
— Есть информация, что болезнь с этим штаммом проходит в более легкой форме. Поэтому есть точка зрения, что с появлением «Омикрона» пандемия может пойти на снижение. Но это еще не доказано, а сейчас главное — защищаться, — резюмировал депутат.
В Совфеде согласились с тем, что информации пока мало и она неоднозначна. На сегодня четко рассказать о последствиях «Омикрон»-штамма невозможно, подчеркнул в разговоре с «Известиями» член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
— Информация поступает каждый день. Он активнее распространяется, но не так активно, как изначально предполагалось. Случаи, которые выявлены в России, не приведут к распространению этого штамма. Люди в карантине, их обследуют. Но угроза распространения существует. Очень противоречивая информация — вызывает он более тяжелые или легкие последствия, — отметил сенатор.
Он также напомнил мнение большинства экспертов, считающих, что имеющиеся в России вакцины будут эффективны против новой мутации. В настоящий момент важно создать тест, который был бы чувствителен к «Омикрону», резюмировал политик.
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