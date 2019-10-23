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Сангаджи Тарбаев объяснил, почему он стал постпредом главы Калмыкии при Президенте РФ, а не сенатором

23 октября 2019, 12:24  •  42 • В России

Новый глава Калмыкии — экс-чемпион мира по кикбоксингу и бывший советник руководителя Росмолодежи Бату Хасиков, избранный на свой пост в сентябре, сделал один за другим два заметных кадровых решения.

Во-первых, назначил своего предшественника на этом посту Алексея Орлова новым сенатором от исполнительной власти республики в Совет Федерации.

Во-вторых, определился со своим постоянным представителем при Президенте России: им стал его давний друг, многолетний капитан команды КВН «Сборная РУДН» и продюсер Сангаджи Тарбаев.

Ранее, к слову, предполагалось, что именно Тарбаев и будет членом Совфеда от Калмыкии — он даже вошел в тройку претендентов на это кресло, вместе с Орловым и действующим сенатором от законодательной власти республики Алексеем Майоровым. Источники сообщали, что этот вопрос — дело готовое. Однако в итоге получилось иначе.

- Мудрые учат проявлять великодушие, политика учит прагматизму. Нужна была пауза, чтобы рассеялся дым, - попытался объяснить произошедшее сам Хасиков. - В Калмыкии есть тяжелые вопросы. И, чтобы их решить, необходимо использовать знания тех, кто пытался сделать это ранее. Но в силу различных причин не смог. Я даю Орлову Алексею Маратовичу возможность исполнить свой долг. Поработать на благо Калмыкии в Совете Федерации. Сделаю так, чтобы результат его работы был прозрачен. Чтобы это видел и ощущал народ. Теперь Алексей Маратович своими делами ответственен в том числе и за спокойствие и единение в нашей республике.

Несколько витиевато, конечно, однако люди, близкие к окружению нынешнего главы Калмыкии говорят, что иначе он поступить не мог — иначе получились бы «точки кипения» в республике, которые ему не нужны.

Бату Хасиков уверен, что Тарбаев справится с возложенными на него задачами. Фото: Instagram Бату Хасикова.

- Пост сенатора стал яблоком раздора в калмыцком обществе, - более конкретно рассказал Сангаджи Тарбаев. - Не скрою, что на этот пост рассматривалась и моя кандидатура, за что я благодарен главе Калмыкии. К сожалению, обстоятельства сложились иным образом... Я не буду погружаться в подробности политических интриг, скажу только то, что в этой ситуации, Бату готов был пойти до конца, но когда на весах с одной стороны судьба республики, а с другой принцип, важнее республика. И это должно быть главным критерием в принятии решений ответственного руководителя!

Впрочем, и Тарбаев, как уже говорилось, без дела не оказался: должность постоянного представителя руководителя субъекта Федерации при Президенте России — в статусе вице-премьера республиканского правительства — это очень серьезное назначение.

- Когда-то мы с Сангаджи сказали друг другу, что, кем бы мы ни были, какими бы статусами ни обладали, мы всегда будем стараться делать что-то полезное, доброе для Калмыкии. Так было, есть и будет, - отметил Бату Хасиков. - Обращаюсь к тем, кто верит и поддерживает меня и для кого происходящее – неожиданность. Мне не стыдно смотреть в глаза всем тем, кто постоянно рядом со мной. В том числе – и Сангаджи. Не всегда бывает так, как мы хотим. Не зря говорят, что у политики есть свои законы. Этот опыт делает меня сильнее и поможет в будущем.

37-летний Сангаджи Тарбаев, по его словам, уже состоявшийся общественный деятель и один из «наиболее известных калмыков», успешный предприниматель, за плечами которого «много крупных реализованных проектов».

- Ему по силам задачи любой сложности, - подчеркнул глава Калмыкии. - Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Кто такой Сангаджи Тарбаев

Тарбаев родился 15 апреля 1982 года в Элисте, где окончил школу с золотой медалью, а затем поступил на факультет гуманитарных и социальных наук (кафедра «Теории и истории международных отношений») Российского университета дружбы народов, в совершенстве знает английский и арабский языки (проходил стажировку в Египте и Сирии).

Одновременно с учебой в вузе выступал в КВН в команде «Сборная РУДН», капитаном которой он был несколько лет.

Работал телеведущим, автором комедийных проектов на ТВ, продюсером. Является одним из основателей промоутерской компании, которая занимается организацией спортивных турниров. Он и сам, к слову, спортсмен — чемпион Калмыкии по тхэквондо.

Сангаджи Тарбаев также - председатель совета Всемирной Ассоциации выпускников вузов и член Общественной палаты Москвы.

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