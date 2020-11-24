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Санду заявлением по газовому долгу пытается надавить на Россию

24 ноября 2020, 19:15  •  204 • Политика
Майя Санда. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
"Газпрому" и Кишиневу придется договариваться в любом случае
Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду своим отказом выплачивать газовые долги Приднестровья пытается продемонстрировать Западу твердую позицию Кишинева в отношении Москвы. Это часть политической игры, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
"Санду, тем самым, хотела, наверное, подтвердить свой проевропейский образ – мол, "если кто-то считает, что мы пойдем на уступки России, так – нет, мы будем занимать жесткую позицию", – сказал специалист в интервью "Свободной прессе".
В реальности, считает Митрахович, новому лидеру нации лучше подумать о том, где взять средства на достройку интерконнектора из Румынии, чтобы тот не просто доходил до молдавской границы, а был проложен до промышленной части Республики. Тогда Кишинев станет независим от поставок голубого топлива через Украину, отметил эксперт.
Он добавил, что "Газпром" не будет останавливать прокачку газа Приднестровью из-за огромных долгов, которые те, кстати, адресуют властям Молдавии. У России ведь есть обязательства перед населением непризнанных республик – ДНР, ЛНР, ПМР, – поскольку там проживают и наши граждане.
""Газпрому" здесь некуда деваться. Поэтому с точки зрения национальной стратегии то, что он является акционером "Молдовагаз", в данном случае оправдано. Он же должен с ними как-то коммуницировать, т.е. принимать совместные решения, где, что построить, какие вентили открыть, куда поставлять", – пояснил ситуацию Митрахович.
В любом случае, Кишинев не сможет не обсуждать с Москвой газовые проблемы и кивать исключительно в сторону Тирасполя, когда речь заходит о долгах. В противном случае, молдавским властям придется признать, что Приднестровье – это не территория Молдавии, подытожил эксперт.
Напомним, посостоянию на 31 марта 2020 г. долг Кишинева за газ составлял $7 млрд, из них на Тирасполь приходилось $6,914 млрд. На днях в интервью украинскому изданию "Европейская правда" Санду, подтвердив антироссийскую направленность своей политики, заявила, что не признает долг за сырье, поставленное "Газпромом" в Приднестровье.

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