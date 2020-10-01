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Санду зарегистрировали кандидатом в президенты Молдовы

01 октября 2020, 13:20  •  22 • Украина
1 октября истёк срок подачи документов для регистрации в качестве кандидата на пост президента Республики Молдова. Накануне Центральная Избирательная Комиссия страны зарегистрировала кандидатом в президенты страны неугомонную Майю Санду – бывшего премьер-министра и непримиримого критика действующего главы государства Игоря Додона.
«ЦИК постановляет зарегистрировать Майю Санду в качестве кандидата от партии «Действие и солидарность» на предстоящих президентских выборах 1 ноября 2020 года, избирательный символ кандидата, а также представителя с совещательным голосом в ЦИК и лица, ответственного за финансирование (казначея) соответствующего конкурента на выборах»,
говорится в сообщении ЦИК.
Таким образом, разрешение на участие в избирательной гонке (она начинается 2 октября и обещает быть бурной) получили 6 человек.
Первыми официально зарегистрированными кандидатами стали лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе и глава "Нашей партии" Ренато Усатый, напоминает Спутник Молдова. 19 сентября зарегистрировали кандидата от местных либерал-демократов Тудора Делиу. 28 сентября в качестве независимого кандидата был зарегистрирован действующий президент, а на следующий день представитель партии "Шор" Виолетта Иванова.
А вот лидеру Pro Moldova Андриану Канду в регистрации было отказано. Молдавский ЦИК смутили нарушения в подписных листах, представленных его инициативной группой, среди которых данные просроченных удостоверений личности, повторяющиеся подписи или наличие лиц, проживающих в другом месте, чем указано.
По сообщениям информационных агентств

Фонд Стратегической Культуры

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