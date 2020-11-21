Санду заранее отвергла претензии по долгу за российский газ

Майя Санду заявила, что Молдавия не будет расплачиваться за российский газ, поставленный в Приднестровье. По её словам, страна и так платит региону за электричество полную цену.

Потому, указала она, Молдавия никогда не признает долг за поставки газа.

Впрочем, уточнила Санду, дальнейшие вопросы по Приднестровью будут обсуждаться, в том числе и с Россией.

Она убеждена, что в этой ситуации будет найдено мирное решение. Кроме того, не исключила политик, в будущем страна может быть воссоединена.

"Это должно быть решение, которое подходит всей Молдавии. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом", - заявила Санду.

Напомним, в воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов победила Санду с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.