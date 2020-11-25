Санду заговорила про вывод Молдавии "из комы": В "реаниматологах" - Зеленский. О России ни слова

По словам Майи Санду, уже в первые недели внешнюю политику Молдавии удалось "вывести из комы". Она уточнила, что сразу после выборов провела переговоры с главами Румынии и Украины - Клаусом Йоханнисом и Владимиром Зеленским соответственно.

Также Санду упомянула о получении поздравлений с победой на выборах от европейских стран, США, Китая и России.

Новый президент Молдавии решила провести личные встречи с Йоханнисом и Зеленским сразу после инаугурации. При этом наблюдатели полагают, что Санду следовало бы в первую очередь обратить внимание на отношения с Россией.

Так, предшественник Майи Санду Игорь Додон недавно напомнил, что приднестровский конфликт до сих пор до конца не урегулирован. Вывод миротворцев, о котором заявляла его соперница на выборах, может спровоцировать рост напряжённости. Он назвал это требование Санду "серьёзной ошибкой".