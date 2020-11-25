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Санду заговорила про вывод Молдавии "из комы": В "реаниматологах" - Зеленский. О России ни слова
25 ноября 2020, 17:15 • 47 • Политика
Избранная президентом Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывести страну из внешнеполитической "комы" после разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. При этом об отношениях с Россией она не сказала ни слова.
По словам Майи Санду, уже в первые недели внешнюю политику Молдавии удалось "вывести из комы". Она уточнила, что сразу после выборов провела переговоры с главами Румынии и Украины - Клаусом Йоханнисом и Владимиром Зеленским соответственно.
Также Санду упомянула о получении поздравлений с победой на выборах от европейских стран, США, Китая и России.
Новый президент Молдавии решила провести личные встречи с Йоханнисом и Зеленским сразу после инаугурации. При этом наблюдатели полагают, что Санду следовало бы в первую очередь обратить внимание на отношения с Россией.
Так, предшественник Майи Санду Игорь Додон недавно напомнил, что приднестровский конфликт до сих пор до конца не урегулирован. Вывод миротворцев, о котором заявляла его соперница на выборах, может спровоцировать рост напряжённости. Он назвал это требование Санду "серьёзной ошибкой".
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