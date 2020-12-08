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Санду выступила с предложением к России по Приднестровью

08 декабря 2020, 09:35  •  100 • Политика
Майя Санду. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Избранный президент опасается советских боеприпасов, расположенных в Днестре
Кишинев намерен приступить к возобновлению переговоров с Россией по утилизации боевых припасов на военных складах в Приднестровье. Соответствующее заявление сделала избранный президент Молдавии Майя Санду входе обсуждения со СМИ заявлений официальных представителей российской стороны по миротворческой операции на Днестре после прошедших президентских выборов.
Лидер заявила, что официальный курс Молдавии, как и России, в вопросе Приднестровья остается прежним. Однако в этой ситуации необходимо продолжить переговоры. Санду уверена, что обе стороны могут прийти к единому знаменателю, так как в 2019 году Кишинев уже начал переговоры с Кремлем по утилизации боевых припасов.
По словам Санду, военные склады, расположенные на близком расстоянии от Молдавии, весьма опасны для республики. А глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российская сторона всегда открыта для переговорного процесса в этом вопросе.
Также избранный президент выступила за возобновление переговорного формата "5+2" для урегулирования приднестровского кризиса при посредничестве Москвы, Киева и ОБСЕ, а также наблюдении Соединенных Штатов и Евросоюза, о чем Санду заявила в эфире Pro TV.
Ранее вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча заявил, что депутаты решили ограничить круг полномочий избранного президента, сделав Службу информации и безопасности подконтрольной себе. Решение было вынесено на обсуждение по предложению социалистической партии, выступающей на стороне действующего президента Игоря Додона.

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