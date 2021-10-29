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Санду выставила условие для личной встречи с Путиным

29 октября 2021, 12:05  •  231 • Политика
Майя Санду. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Президент Молдавии выступила за активизацию отношений с Россией
Майя Санду заявила о готовности встретиться с Владимиром Путиным, но для этого, подчеркнула глава Молдавии, нужно выполнить определенное условие. 
После заседания Высшего совета безопасности Санду сказала, что ее визит в Москву состоится сразу, как сторонам удастся достичь прогресса в решении двусторонней повестки. 
"Нужно предпринять конкретные шаги, чтобы добиться этого прогресса. В дальнейшем мы приложим все усилия, чтобы решать вопросы двусторонней повестки", 
– разъяснила президент республики, добавив, что такого мнения придерживается и Москва, и Кишинев.
В ходе брифинга Санду также отметила, что уже говорила с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком. Стороны обсудили газовый кризис в Молдавии. Другие детали глава республики раскрывать не стала. 
Напомним, что ситуация с газом в Молдавии остается критической. В стране введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 20 ноября. При этом ранее Москва предложила Кишиневу закупать голубое топливо с большой скидкой, которая будет действовать в случае, если республика вернет 700 миллионов долларов долга за предыдущие поставки. 
В Молдавии в этой сумме усомнились и предложили ее пересчитать. С учетом этих обстоятельств уже с 1 декабря страна может остаться без газа. Хотя помощь Кишиневу уже предложил Киев. 

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