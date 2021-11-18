Санду высказалась о секретных политических условиях контракта с "Газпромом"

Президент Молдавии прокомментировала контракт с "Газпромом", в том числе высказавшись о секретных политических условиях. О них ранее ходили упорные слухи.

Президент Молдавии Майя Санду высказалась о контракте с "Газпромом", подчеркнув, что в принятом соглашении нет никаких секретных условий. Никакой политики - только экономические интересы двух стран.

Более того, Санду отметила, что хотела бы опубликовать документ, чтобы никаких спекуляций на тему больше не было. Однако это "договор между двумя экономическими агентами, которые принимают решение, публиковать ли его". Заявление Санду сделала в эфире телеканала Jurnal TV.

В том числе глава республики опровергла слухи о требовании России к властям Молдавии отказаться от претензий к экс-президенту страны Игорю Додону. Президент Санду настаивала, что Додон должен быть привлечён к уголовной ответственности.

Напомним, контракт Молдавия и "Газпром" заключили 29 октября. Точнее, речь шла о продлении договора.