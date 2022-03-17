Санду выдвинула России два требования по Приднестровью. По чьему приказу?

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула России два требования по Приднестровью. Журналист Руслан Осташко задаётся вопросами: почему сейчас и по чьему приказу.

Санду призвала Россию вывести своих миротворцев из Приднестровья и уничтожить все боеприпасы, оставшиеся на складах.

Мы просим вывести военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта,

- заявила она.

Журналист Руслан Осташко обратил внимание, что подобный призыв прозвучал в разгар украинской спецоперации России. Он полагает, что Санду в данном случае представляет интересы коллективного Запада.

Это по чьей команде она так осмелела?

- пишет он в Telegram.

Напомним, что Санду является открытым прозападным политиком, чью предвыборную кампанию финансировали соровские структуры. Она с самого начала взяла курс на обострение отношений с Россией и разрыв экономических связей с Москвой, из-за чего Молдавия чуть не осталась без газа посреди зимы.