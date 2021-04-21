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Санду в ПАСЕ пообещала назвать молдавский язык румынским

21 апреля 2021, 01:45  •  15 • Украина
В Страсбурге презентовали План действий Совета Европы для Молдовы на 2021-2024 гг.
Президент Молдавии Майя Санду посетила с официальным визитом Совет Европы в Страсбурге, где выступила на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, после чего ответила на вопросы членов ПАСЕ.
В своём выступлении Майя Санду рассказала о том, что она обязательно улучшит качество жизни в Молдавии и как она это сделает. По её мнению, лучшее будущее для молдаван может наступить только после того, как в стране будут проведены реформы, побеждена коррупция, созданы независимая юстиция, хорошая система образования и здравоохранения. Себя же Санду считает «ответственной властью».
«Прошедшие президентские выборы объединили граждан Молдовы всех этносов вокруг ключевого запроса на ответственную власть, которая будет преследовать национальный, а не личный интерес. Такая совместная задача, создала предпосылку для беспрецедентного единства»,
– уверяла Санду «западных партнёров» на фоне усиливающегося с каждым днём противостояния президента и парламента. Что не имело особого значения – выступала Санду перед пустым залом, в котором остались лишь председатели ПАСЕ, представители молдавской делегации и технический персонал Совета Европы.
Пообещала Санду в своём выступлении обязательно переименовать государственный язык с молдавского на румынский, но пока это сложно сделать, ведь необходимо вносить поправки в Конституцию страны, что с действующим парламентом сделать невозможно.
Но президент Молдовы уверена, что в скором времени эта «проблема» будет решена.
Несмотря на то, что Санду выступала в пустом зале, ей не удалось избежать неудобных вопросов. Так, например, глава группы Объединённых европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс спросил, что будет, если по результатам досрочных выборов в парламенте снова сформируется такое большинство, которое не устроит президента.
«Вы будете распускать законодательный орган снова и снова?»,
– поинтересовался он, напомнив, что Молдова является парламентской республикой, а полномочия президента ограничены.
Но Санду не растерялась и заявила, что на досрочных выборах настаивает население страны, а она лишь выполняет волю народа.
Напомним, согласно социологическим исследованиям, молдаване выступают против проведения внеочередных выборов, считая, что борьба с пандемией важнее.
Также в Страсбурге состоялась официальная презентация Плана действий Совета Европы для Республики Молдова на 2021-2024 годы, который определит приоритеты сотрудничества Молдовы и Евросоюза на следующие четыре года. Основная цель нового Плана действий – «поддержка демократических реформ и внедрение стандартов Совета Европы в области демократии, верховенства закона и уважения прав человека в Республике Молдова», сообщает moldpres.md.
Совет Европы со своей стороны обещал помочь в реформировании системы молдавского правосудия, в борьбе с коррупцией, в укреплении независимой прессы, а также в «укреплении доверия между двумя берегами Днестра».
А от Молдовы Совет Европы ожидает ратификации Стамбульской конвенции, причём сделать это предлагается в срочном порядке, подчеркнула генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич.
В Молдавии уже появились первые комментарии президентского выступления в ПАСЕ.
«Когда политики неспособны решить острые социальные и экономические проблемы, неспособны эффективно бороться с пандемией, тогда они пытаются провоцировать общественность по вопросам языка. Майя Санду допускает ту же ошибку в отношении нашей национальной идентичности, какую допускали до неё другие унионисты. Она пытается влиять на Конституцию, поменять названия языка, пробудить в обществе рознь, разделить молдаван по языковому и идентификационному критериям»,
– прокомментировал глава ПСРМ Игорь Додон обещание Санду поменять молдавский язык на румынский. Он советует президенту оставить молдавский язык в покое, напоминая, что большинство населения страны уверены, что говорят на молдавском языке.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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