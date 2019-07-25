Санду в Брюсселе заявила о необходимости восстановления диалога с Россией

Майя Санду и Зинаида Гречаный отправились с официальным визитом в Брюссель для переговоров с европейскими чиновниками: главой Европарламента Давид-Марией Сассоли, европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, бывшим президентом Румынии Траяном Бэсеску, который сейчас занимается внешней политикой Евросоюза.

24 июля спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный встретилась с главой Европарламента Давидом-Марией Сассоли, которого заверила, что «Соглашение об ассоциации будет внедряться, согласно обязательствам страны».

А Давид-Мария Сассоли пообещал и в дальнейшем оказывать всяческую поддержку парламентской коалиции Молдовы, однако при условии, что она будет «оставаться целостной для внедрения демократических ценностей в стране».

В это время премьер-министр Молдовы Майя Санду участвовала в дебатах в Комитете по иностранным делам Европарламента. В своём выступлении она подчеркнула, что новое правительство Молдовы поставило задачу очистить страну от власти олигархов, победить коррупцию и контрабанду, открыть рынок для честной конкуренции.

Что же касается внешней политики, то она будет строиться на национальных интересах Молдовы, а не на геополитических играх, заявила Санду.

«Мы уже восстановили стратегическое партнёрство с Украиной и Румынией. Мы возобновили диалог с Россией, который был сведён к нулю предыдущим правительством. Это было ненормальным, учитывая большое количество вопросов между двумя странами, которые необходимо срочно решать, включая двустороннюю торговлю, которая остаётся заблокированной», – отметила молдавский премьер-министр. Однако при этом Молдова будет и дальше добиваться вывода российских войск с территории Приднестровья, «не допустит федерализации и будет настаивать на предоставлении специального статуса Приднестровью с сохранением территориальной целостности РМ», – подчеркнула Майя Санду.

Она пообещала, что новое правительство Молдовы «будет добиваться построения функционального демократического государства, чего действительно хотят все граждане, вне зависимости от языка, на котором говорят, или геополитической приверженности».

«И мы станем таким партнёром Евросоюза, которому действительно можно доверять», – уверенно завершила своё выступление Майя Санду.

У членов Европарламента возникли вопросы по поводу сотрудничества Партии социалистов и блока ACUM, насколько сходятся их взгляды «помимо вопроса борьбы с коррупцией».

«Соглашение между блоком ACUM и Партией социалистов было публичным, и никаких тайных договорённостей между ними нет. Мы хотели избавиться от прежнего режима», – объяснила Санду, как возник такой странный союз. По её словам, она не может сказать, как долго продержится эта коалиция, однако отметила, что социалисты заинтересованы в сохранении союза. При этом премьер-министр Молдовы заверила «западных партнёров», что союз с Партией социалистов никак не повлиял «на отношения Молдовы с НАТО».