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Санду собрала чемоданы: Президент Молдавии ждёт особого приглашения от России
31 декабря 2020, 17:40 • 51 • Политика
Президент Молдавии Майя Санду ждёт особого приглашения от России. Она собрала чемоданы. В интервью политик объяснила, чего ждёт от поездки в Москву.
Во время общения с журналистами Майя Санду сообщила: в Россию хотела бы приехать, но ждёт особого приглашения. Цель посещения Москвы - "обсудить много важных тем".
К этим важным темам президент Молдавии отнесла разговор о ситуации в Приднестровье, а также вопросы торговли между странами и темы экспорта.
Санду собрала чемоданы. В эфире телеканала TV8 она сообщила, что в январе поедет в Киев, после чего у неё намечен визит в Брюссель.
Майя Санду победила во втором туре президентских выборов, который проходил 15 ноября. Согласно данным ЦИК Молдавии, за неё проголосовали 57,75% жителей страны. Чуть позже были утверждены итоги голосования. Международные наблюдатели заявили, что выборы легитимны, с чем согласился и Конституционный суд.
В ходе предвыборной кампании Санду заявляла, что намерена вести Молдавию по европейскому пути. Она обещала сделать приоритетными национальные интересы и приложить максимум усилий к развитию отношений со стратегическими партнёрами её страны. Россия входит в число этих партнёров.
Напомним, что Приднестровье обособилось от Молдавии из-за всплеска национализма в стране и намерений присоединиться к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему регион стал фактически неподконтрольной Кишинёву территорией. Наличие в регионе российских миротворцев не даёт начаться новому кровопролитию.
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